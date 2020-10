Journée internationale de la non-violence : Le chef de l'ONU réitère son appel à un cessez-le-feu mondial

Le Secrétaire général des Nations unies a réitéré son appel à un cessez-le-feu mondial vendredi, lors de la commémoration de la Journée internationale de la non-violence, qui se déroule cette année dans l'ombre des impacts humains et socio-économiques dévastateurs résultant de la pandémie de coronavirus. Dans un message, le Secrétaire général, António Guterres, a rappelé à tous leur devoir «spécial», celui de mettre fin aux combats et de se concentrer sur l'ennemi commun, la Covid-19. «Il n'y a qu'un seul vainqueur des conflits pendant une pandémie : le virus lui-même», a déclaré M. Guterres. «Lorsque la pandémie s'est installée, j'ai appelé à un cessez-le-feu mondial. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un nouvel élan de la communauté internationale pour que cela devienne une réalité d'ici la fin de l'année», a-t-il ajouté. Le moment est venu d'intensifier nos efforts - António Guterres, Secrétaire général des Nations unies Les cessez-le-feu, a déclaré le Secrétaire général, soulageraient d'immenses souffrances, contribueraient à réduire le risque de famine et créeraient un espace pour des négociations en vue de la paix. «Une profonde méfiance s'oppose à cela. Pourtant, je vois des raisons d'espérer. Dans certains endroits, nous constatons un arrêt de la violence», a-t-il déclaré, notant que de nombreux États membres, des chefs religieux, des réseaux de la société civile et d'autres ont soutenu son appel. «Le moment est venu d'intensifier nos efforts. Inspirons-nous de l'esprit de Gandhi et des principes durables de la Charte des Nations unies », a ajouté M. Guterres. Le « pouvoir remarquable » de la non-violence et de la protestation pacifique Dans son message, le Secrétaire général a également déclaré que la Journée internationale met en évidence le «pouvoir remarquable» de la non-violence et de la protestation pacifique. «C'est un rappel opportun de s'efforcer de défendre les valeurs que Gandhi vivait : la promotion de la dignité, la protection égale de tous et la cohabitation pacifique des communautés», a-t-il déclaré. L'Assemblée générale des Nations unies, par une résolution de 2007, a désigné le 2 octobre comme Journée internationale de la non-violence afin qu'elle coïncide avec l'anniversaire du Mahatma Gandhi, qui a dirigé le mouvement d'indépendance de l'Inde et a été le pionnier de la philosophie et de la stratégie de la non-violence.