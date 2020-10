Grand angle : Coup de théâtre

Décidément le Covid-19 n’en finit pas de poursuivre le président américain Donald Trump. Alors que sa gestion de la pandémie, qualifiée de «désastreuse», a contribué à le faire chuter dans les sondages et risque même de compromettre sa réélection espérée le 3 novembre prochain, voilà que le virus s’acharne davantage sur le président candidat. À quatre semaines de l’élection, Donald Trump a annoncé sa contamination au Covid-19 et va ainsi devoir annuler tous ses meetings de campagne prévus durant les prochains jours. Une annulation qui forcément ne fera pas ses affaires, puisque Donald Trump comptait sur le terrain pour renverser la situation en sa faveur et rattraper son retard sur son rival démocrate Joe Biden dans les sondages au niveau national. Selon le New York Times «même s’il ne tombe pas gravement malade, le test positif pourrait s’avérer dévastateur pour son destin politique, compte tenu des mois passés à diminuer la gravité de la pandémie alors même que le virus ravageait toujours le pays et tuait environ 1000 Américains de plus chaque jour». Autant dire que les plans du candidat républicain sont contrariés. Mieux, pendant que le président Trump sera confiné à la Maison blanche, Joe Biden lui poursuivra sa campagne sur le terrain. Reste cependant à savoir si la contamination du président Trump et son confinement auront un réel impact sur l’issue de la campagne présidentielle. Pour l’heure, il est difficile de dire à quel point la campagne du président, candidat à sa propre succession, sera impactée par le fait qu’il ait été contraint de renoncer à ses déplacements. Toutefois faut-il se demander, l’élection du 3 novembre n’est-elle pas jouée sur un autre terrain ? Sur celui des Etats-clés favorables selon les sondages au candidat démocrate. D’autant que le premier face-à-face télévisé entre les deux prétendants à la Maison-Blanche n’a pas donné lieu au débat de fond attendu par les électeurs américains. Du reste, nombre d’experts ont qualifié ces joutes de «pire débat de l’histoire américaine». À telle enseigne que la commission chargée d’organiser les débats électoraux aux Etats-Unis a déjà annoncé la mise en place de mesures afin d’assurer «une discussion plus cadrée» entre les deux candidats lors des deux prochains face-à-face qui devraient avoir lieu les 15 et 22 octobre. Mais d’ici là beaucoup d’eau aura coulé sous les ponts.

Nadia K