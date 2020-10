Soudan : Signature hier d'un accord de paix, reste son application

Le pouvoir et les rebelles au Soudan ont signé hier à Juba un accord de paix historique, qui met fin à 17 ans d'une guerre meurtrière et ouvre une nouvelle page pour ce pays ruiné, mais des incertitudes demeurent sur son application.

Les adversaires d'hier ont paraphé le texte le

31 août, mais la signature se fera en grande pompe en présence de chefs d'Etat africains, dont l'hôte sud-soudanais, Salva Kiir, car cette journée sera symbolique à plus d'un titre.

La cérémonie, s’est déroulée à Juba, la capitale du Soudan du sud, pays dont les dirigeants ont combattu durant environ trois décennies ceux de Khartoum avant d'obtenir leur indépendance en 2011 au terme d'une guerre qui a fait deux millions de morts et quatre millions de déplacés. Aujourd'hui, leurs rapports sont apaisés et même amicaux. «La stabilité et la paix au Soudan signifient la stabilité et la paix au Soudan du Sud et vice-versa. Nous sommes un seul peuple dans deux pays», a affirmé le Sud-Soudanais, Tutkew Gatluak, chef des médiateurs.

Les autorités de Khartoum, un pouvoir hybride de militaires et de civils en place après une révolte populaire ayant mis fin en avril 2019 à 30 ans de dictature d'Omar el-Béchir, ont fait de la paix avec les rebelles leur priorité.

«C'est une journée historique. Nous espérons que la signature mettra fin à tout jamais aux combats et ouvrira la voie au développement», a affirmé à l'AFP Souleiman al-Dabailo, membre de la commission gouvernementale pour la paix. «L'accord est signé par la majorité des mouvements rebelles sauf deux. Nous espérons que la signature les encouragera à rejoindre le processus», a ajouté M. Dabailo. Si le texte «est appliqué à la lettre, il conduira à la paix».

La guerre au Darfour, après son début en 2003, a fait au cours des premières années au moins 300.000 morts et 2,5 millions de déplacés selon l'ONU. Dans les deux autres régions, la guerre a affecté un million de personnes.

L'accord est composé de huit protocoles : propriété foncière, justice transitionnelle, réparations et compensations, développement du secteur nomade et pastoral, partage des richesses, partage du pouvoir et retour des réfugiés et déplacés.

Il stipule également le démantèlement à terme des groupes armés et l'intégration des combattants dans l'armée, qui devra être représentative de toutes les composantes de la société.