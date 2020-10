MC Alger Procédure judiciaire contre Rooney

Les dirigeants du MC Alger vont saisir la justice pour escroquerie et faux et usage de faux à l'encontre du joueur Camerounais Eva Rooney Wankewai.

C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du club de la capitale Belkhiri aux médias. Pour rappel, l'attaquant Camerounais est arrivé au Mouloudia en 2019, en provenance du club Grecque d'Aittitos Spata FC. À l'époque du technicien français, Bernard Casoni, avait validé son recrutement. N'ayant pas réussi à s'imposer au sein de l'effectif du doyen, le joueur a été libéré par l'équipe dirigeante de Foued Sakhri. Il avait alors décidé de poursuivre le MCA pour licenciement abusif et de saisir la FIFA, avant de s'engager avec l'AS Ain M'lila sous forme de prêt. La nouvelle direction a décidé d'enquêter sur le joueur, en sollicitant la collaboration de la fédération algérienne de football. Ainsi, la FAF a saisi son homologue camerounaise pour l'authentification des documents fournis par Rooney, notamment son certificat d'international. La réponse de de la FECAFOOT n'a pas tardé.

Le joueur aurait falsifié le document en question, lui permettant d'évoluer dans le championnat algérien. Le règlement de la FAF, à propos des joueurs étrangers, est clair. Seuls les joueurs de moins de 28 ans, ayant eu le statut d'International, toutes catégories confondues, à un moment donné de leur carrière, sont autoriser à évoluer dans le championnat algérien.

Redha M.