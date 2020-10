Adoption des bilans de la FAT : Une AG extraordinaire dans 60 jours

Comme on s'y attendait, l'assemblée générale de la fédération algérienne de tennis s'est déroulée dans un climat pour le moins rendu et a duré plus de quatre heures, hier au centre de presse du complexe olympique Mohamed-Boudiaf (Alger). Les débats entre les différents participants et les membres du bureau fédéral étaient des plus animés, sortant même de l'ordre du jour par moment. A la fin, les membres de l'AG ont adopté à l'unanimité les bilans moral et financier. Pour rappel, cette AGO, normalement prévu le 26 septembre dernier, a été reprogrammée faute de quorum. Certains membres avaient boycotté le premier rendez-vous. «Je tiens à remercier les membres de l'assemblée générale qui ont fait preuve de beaucoup de responsabilité et de sérénité. Les débats entre les différents membres ont permis de clarifier les choses pour repartir sur des bases saines. Sur les trente-quatre membres (quatorze ligues et vingt clubs), trente ont pris part aux travaux de cette rencontre. Les bilans moral et financier pour l'exercice 2019 ont été adoptés à la majorité des voix. Honnêtement, je suis satisfait du déroulement de cette AGO», a indiqué dans une déclaration à El Moudjahid le président par intérim de la FAT, Mohamed Lazar. Pour rappel, la Fédération algérienne de tennis est dirigée par un vice-président depuis la suspension temporaire de Raouf Bernaoui, du président élu Mohamed Bessaad, en décembre 2019, pour mauvaise gestion. Boualem Hadj Ali a été désigné pour assurer l'intérim, avant d'être à son tour écarté par le désormais nouveau MJS Mohamed Khaldi, au profit de Mohamed Dahmani. Ce dernier a par la suite cédé sa place à Mohamed Lazar, qui a eu la charge de gérer le affaires courantes de la FAT jusqu'à l'AG extraordinaire, prévu dans un délai de deux mois au plus tard. «Dans les soixante jours à venir, nous allons organiser une Assemblée générale extraordinaire pour l'élection d'un nouveau président, qui aura la tâche de terminer le mandat olympique. C'est pratiquement le même scénario qui s'est produit au comité olympique algérien. L'AG, va devoir se réunir en session extraordinaire pour élire un nouveau président, comme prévu par les statuts de la fédération», a souligné notre interlocuteur. À noter que le président déchu, Mohamed Bessaad, a introduit un recours pour être réhabilité dans ses fonctions.

Redha M.