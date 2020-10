Liste des sélectionnés de l’Equipe nationale : Belmadi fait durer le suspense

Le stage de l’équipe nationale débutera officiellement demain en Autriche. A cet effet, les joueurs, différents staffs et dirigeants sont attendus par petits groupes sur le lieu de regroupement de l’EN tout au long de la journée de demain, la FAF n’ayant pas prévu de vol spécial à l’occasion.

A J-1 du début des entraînements, Djamel Belmadi garde toujours secrète sa liste finale pour les deux matches face au Nigeria et le Mexique pour des raisons qui lui sont propres. C’est demain lundi que débutera officiellement le regroupement de l’équipe nationale en Autriche, le premier de toute l’année 2020. Pour la première fois en effet depuis novembre 2019, les Verts vont se regrouper de nouveau à l’occasion de la fenêtre FIFA de ce mois d’octobre et joueront deux matches amicaux de haute facture face à des adversaires de classe mondiale, en l’occurrence le Nigeria et le Mexique. La journée de demain sera consacrée aux arrivées des joueurs par petits groupes et des différents staffs. Comme la FAF n’a pas prévu de vol spécial à l’occasion, les joueurs et l’encadrement de l’EN voyageront à bord de vols réguliers depuis les capitales européennes. Un groupe, composé des staffs médical et administratif ainsi que du président de la FAF, Kheireddine Zetchi et ses collaborateurs, voyagera demain matin à bord d’un vol de la compagnie aérienne Air France. A l’heure où nous écrivons ces lignes, le sélectionneur national n’a toujours pas dévoilé sa liste finale, au moment où la plupart de ses confrères des autres sélections l’ont fait. Selon une source autorisée, le coach des Verts a fait le choix d’attendre le dernier moment pour communiquer sa liste par souci de voir s’il n’y aura pas de défections de dernière minute étant donné que les clubs joueront une journée de championnat ce samedi et dimanche. Selon notre source, Belmadi devrait communiquer en principe sa liste au plus tard dimanche soir. Une fois tous les matches de nos internationaux joués. L’on sait de sources sûres que le successeur de Rabah Madjer à la tête des Verts a présélectionné une cinquantaine de joueurs, mais pour l’heure aucune information n’a filtré au sujet du contenu de sa liste finale. A priori, il y aurait deux ou trois nouveaux éléments, tout ou plus. En l’occurrence Newfel Khacef, Abdel Jalil Medioub et Mehdi Zekrane. Selon notre source, les deux premiers nommés ont déjà reçu leur pré-convocation et leurs billets d’avion. Ce qui laisse penser qu’il sera retenu pour le stage. Du moins, sur le principe. Pour le reste de la liste, Djamel Belmadi a choisi de composer avec les habituels, à l’exception, selon toute vraisemblance, de Youcef Belaili, Djamel Benlamri, Islam Slimani et Adam Ounas, qui cherchent toujours un nouveau club, et Youcef Atal et Hichem Boudaoui, blessés. Pour parer à ces défections, l’entraîneur national a rappelé d’anciens éléments, à l’instar de Benrahma, Hanni et Bentaleb. A contrario, aucun joueur local n’a été sélectionné du fait que le championnat national est à l’arrêt depuis la mi-mars. Logique. Au final, on devra encore patienter encore quelques heures avant d’être fixé de manière définitive sur le contenu de la liste de Belmadi pour les deux matches face au Nigeria et au Mexique.

Les matches du Nigeria et du Mexique en direct sur l’ENTV

C’est officiel, l’ENTV a conclu la transmission, en direct, des deux prochains matches amicaux de l’équipe nationale face au Nigeria, le 9 octobre, le Mexique le 13. Ces deux matches amicaux seront retransmis en direct sur la première chaîne de l’ENTV, anciennement prénommée la chaîne terrestre. Faute de pouvoir dépêcher ses équipes en Autriche et en Hollande pour les besoins de la couverture, les deux matches seront commentés depuis les bureaux de la télévision publique, à Alger. C’est ce que nous a appris une source à l’ENTV. La nouvelle de la retransmission des deux matches de l’EN en direct a en tous les cas fait plaisir aux milliers de supporters des Verts qui ont hâte de revoir l’équipe après onze mois d’absence forcée.

«L'Algérie répond au profil d'adversaire recherché»

Le directeur général sportif de la sélection mexicaine de football, Gerrardo Torrado, s'est réjoui, samedi, d'affronter, le 13 octobre à La Haye (Pays-Bas), une sélection algérienne de «haut niveau» répondant au «profil d'adversaire que nous recherchions». «Il est toujours important d’assurer une variété de styles chez les adversaires que nous affrontons et nous pensons que c’est formidable de pouvoir jouer contre une équipe avec de telles caractéristiques» a indiqué Gerrardo Torrado dans un entretien à Radio Algérie Internationale. «Nous savons qu’on va nous exiger le maximum. Nous savons aussi qu’il s’agit d’un match qui va nous apprendre beaucoup et qui nous apportera des conclusions positives pour l’avenir», a-t-il poursuivi. Evoquant la dernière rencontre amicale de l'Algérie et sa victoire 3-0 face à la Colombie, Torrado a indiqué que ce match «a démontré qu’il s’agit d’une équipe bien préparée avec de très bons joueurs, une sélection top. Donc, pour nous, il est important de pouvoir jouer contre ce type de sélections, nous analyserons leur jeu et c’est ainsi qu’a toujours procédé notre staff technique, nous identifierons leurs forces et faiblesses, s’ils en ont, pour nous faire une idée, pouvoir faire un match compétitif et rechercher la victoire».

Mehdi Zerkane convoqué mais incertain

Le milieu offensif des Girondins de Bordeaux, Mehdi Zerkane, a été convoqué pour la première fois par le sélectionneur de l'Algérie, Djamel Belmadi, pour affronter en amical le Nigeria et le Mexique mais risque de déclarer forfait en raison d'une blessure, a-t-il indiqué samedi. «J'ai été appelé par la sélection nationale pour le stage et les matches amicaux qui auront lieu pendant la trêve. Mais je ne sais pas encore si je vais pouvoir honorer cette convocation, en raison de ma blessure», a-t-il dit à la chaîne Bein Sports.

Un match amical Algérie-Croatie en maturation

La possibilité d'organiser un match amical entre la sélection algérienne de football et son homologue croate était au centre d'une discussion ayant réuni dernièrement l'ambassadeur d'Algérie en Croatie, Amine Mokhtar Khelif, et l'ancien buteur du Real Madrid, Davor Suker, actuellement président de la Fédération croate de football. «Cette agréable rencontre avec le président Suker a permis de poser les fondements d'une future coopération entre les fédérations de football de nos deux pays, et je suis persuadé qu'il y aura une possibilité d'organiser une rencontre amicale entre nos sélections nationales, ce qui consolidera davantage les liens étroits entre nos deux pays et nos deux peuples», a indiqué l'ambassadeur Khelif, cité hier par la Fédération algérienne de football (FAF). Même son de cloche du côté de Suker, qui s'est «réjoui» de cet entretien avec le diplomate algérien, se disant enthousiaste à l'idée de «développer une coopération» avec ses «amis sportifs algériens». De son côté, le sélectionneur croate Zlatko Dalic a eu une pensée pour son homologue algérien, Djamel Belmadi, auquel il a transmis ses salutations par le biais du représentant algérien à Zagreb, en espérant «le croiser lors d'un match Algérie-Croatie», a ajouté la FAF dans son communiqué.