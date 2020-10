Décès de Cheikh Sabah al-Ahmad Al-Jabir al-Sabah : M. Djerad signe le registre de condoléances à l’ambassade du Koweït

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a signé, jeudi dernier, au siège de l'ambassade du Koweït à Alger, le registre de condoléances suite au décès de l'Emir de l'Etat du Koweït, cheikh Sabah al-Ahmad Al-Jabir al-Sabah.

«C'est avec une profonde affliction que nous avons appris la nouvelle du décès de son Altesse Cheikh Sabah al-Ahmad Al-Jabir al-Sabah, Emir de l'Etat du Koweït frère», a écrit M. Djerad sur le registre de condoléances.

«Avec la disparition de feu cheikh Sabah al-Ahmad Al-Jabir al-Sabah, la Nation arabo-musulmane perd une sommité hors pair du monde politique et diplomatique, connue pour sa clairvoyance et sa sagesse. Ses hauts faits, son dévouement à son pays et à son peuple et sa défense des intérêts de notre Nation arabo-musulmane demeurerons à jamais gravés dans nos mémoires», a souligné le Premier ministre ajoutant que «le défunt s'est consacré, avec sagesse, à l'unification des rangs arabes en faisant prévaloir la voix du dialogue, des négociations et de la paix».

«Allah Tout-Puissant l'a rappelé à Lui, ses hauts faits et nobles qualités demeureront une source à laquelle s'abreuveront les générations futures qui trouveront en son dévouement, en ses actions de bienfaisance et en ses positions honorables vis-à-vis des causes justes de par le monde, une source d'inspiration», a-t-il ajouté.

«En cette douloureuse épreuve, je présente à la famille du défunt et au peuple koweïtien mes sincères condoléances et leur exprime ma profonde compassion, priant Le Tout-Puissant d'entourer le défunt de Sa sainte miséricorde et de l'accueillir en Son vaste paradis parmi ceux qu'Il a comblés de Ses bienfaits».

«Puisse Dieu préserver l'Etat du Koweït et son peuple de tout malheur», a conclu le Premier ministre.