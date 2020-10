Tipasa : Un élément de soutien aux groupes terroristes arrêté

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, et suite à la reddition du terroriste dénommé Benmiloud Bachir aux autorités militaires à Ouargla, le 23 septembre 2020, où un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et un pistolet automatique ainsi qu'une quantité de munitions ont été récupérés, et à l'issue de l'enquête menée avec ledit terroriste, les services de la Gendarmerie nationale, après extension de compétence, ont appréhendé au niveau de la commune de H'tattba dans la wilaya de Tipasa, un élément de soutien aux groupes terroristes, en l'occurrence le dénommé B. Fayçal, tandis que l'opération de recherche d'un autre élément de soutien et repris de justice en fuite, est toujours en cours, il s'agit du dénommé B. Djamel», a indiqué mercredi dernier, un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). «L'opération a permis de récupérer une quantité d'armes et de munitions, à savoir, un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov avec un chargeur garni, trois fusils de chasse et une quantité de munition, un pistolet de fabrication artisanale, une grenade lacrymogène, et deux postes radio portatif», ajoute la même source. «Cette opération qui s'inscrit dans la dynamique des résultats positifs réalisés par les différentes unités de l'Armée nationale populaire et les services de sécurité, réitère leur résolution à persévérer dans la lutte contre le terrorisme, à traquer ces criminels et les éliminer partout où ils se trouvent, à travers l’ensemble du territoire national», souligne le communiqué.