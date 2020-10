Lancement de la chaine dédiée à la Mémoire : Convention entre le ministère de moudjahidine et l’EPTV

Une convention de coopération et de coordination a été signée entre le ministère des moudjahidine et l’Etablissement publique de Télévision (EPTV), en prévision du lancement le 1er novembre de la chaîne dédiée à la Mémoire.

L'objectif du lancement de cette chaîne est «de préserver la mémoire nationale et transmettre aux générations futures les hautes et nobles valeurs ayant marqué les différents pans de l'histoire de l'Algérie», a indiqué jeudi dernier, un communiqué du ministère des Moudjahidine.Le lancement de la chaîne dédiée à la Mémoire «intervient suite à l'annonce historique par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, du lancement de la chaîne dédiée à la Mémoire», ajoute la même source, soulignant que «le ministère a, par la suite, organisé des rencontres avec différents secteurs, dans le cadre de sa conviction de son rôle pionnier en matière de la préservation de la Mémoire, partant de sa conviction en le rôle pionnier qui lui incombe en termes de préservation de la Mémoire et de l'inculcation du legs historique et culturel de notre glorieuse Révolution aux générations montantes».

«Cet effort nécessite davantage de coopération intersectorielle, et entre instances nationales et établissements, à l'instar de l'EPTV, au regard des moyens matériel et humain dont elle dispose et de son grand rôle dans le domaine de la préservation de la Mémoire nationale à travers son bouquet de chaînes de télévision, ses sites électroniques et ses pages sur les réseaux sociaux».