Thomas Esper : L’Algérie et les états-Unis veulent renforcer leur coopération militaire

Le secrétaire américain à la Défense, Mark Thomas Esper, a fait état jeudi à Alger de la volonté de son pays de renforcer sa coopération avec l'Algérie dans le domaine militaire et de la lutte contre le terrorisme.

«Nous avons évoqué les voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale, notamment dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et la coopération entre les armées des deux pays», a déclaré M. Esper à l'issue de l'audience que lui a accordée le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune. D'autres thèmes ont été également abordés comme «le respect de la souveraineté des Etats et les libertés, ainsi que les questions d'intérêt commun», a-t-il ajouté. «J'ai également eu l'honneur d'aller au sanctuaire des martyrs pour déposer une gerbe de fleur à la mémoire des martyrs de la Révolution pour l'indépendance de l'Algérie, acquise au prix du sacrifice de 1,5 million de martyrs».

Il a, par la même occasion, remercié le Président de la République pour «l'accueil chaleureux et l'hospitalité» qui lui ont été réservés durant sa visite en Algérie.