Questions orales à l’APN

Kamel Beldjoud, ministre de l’Intérieur

1.500 migrants nigériens rapatriés



L’Algérie a procédé au rapatriement de 1.500 migrants clandestins originaires du Niger, a indique le ministre de l’Intérieur, Kamel Beldjoud. Il a insisté sur le fait que le traitement des migrants issus de 44 nationalités se fait conformément aux accords et conventions internationales liés aux droits de l’homme. «Nous avons mis en place une commission mixte placée sous la tutelle de notre ministère. Elle est chargée de suivre ce dossier et une enveloppe financière a été dédiée à la couverture des frontières sud», a-t-il ajouté. La majorité des migrants clandestins arrive du Niger où sévissent plusieurs réseaux de passeurs en complicité avec les groupes terroristes. L’Algérie plaide en faveur de la conjugaison des efforts entre les pays des deux rives de la Méditerranée en vue d’aider au retour de la paix et de la stabilité dans les pays d’où sont issus les migrants subsahariens. Les opérations de rapatriement des migrants nigériens sont initiées en vertu d’un accord paraphé en 2014 avec l’Algérie.

Karim Aoudia

Abdelmadjid Attar, ministre de l’énergie

Accélérer le programme de raccordement à l'électricité et au gaz

Le gouvernement a adopté un programme allant de 2020 à 2024 pour le raccordement de plus de 140.000 logements au réseau électrique et 370.000 autres au gaz à l'horizon 2024, a indiqué le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar. «Nous sommes tenus de raccorder tous les foyers à l’électricité et au gaz», indique le ministre. Ce programme connaît un début d’application satisfaisant. En juin dernier, il y a eu le raccordement à l’électricité de 5.000 logements et 25.000 au gaz naturel.

Pour les zones d’ombre, notamment, au Sud, M. Attar a souligné l’impératif d’accélérer la cadence de travaux. «Des efforts supplémentaires seront déployés pour atteindre un taux de raccordement de 100 %, d'autant que le raccordement au gaz dans les wilayas du Sud est plus facile pour des considérations géographiques», assure le ministre.

La moyenne nationale en raccordement en gaz naturel est de 62 %, a-t-il précisé, non sans déplorer le retard enregistré dans la réalisation des projets programmés. Répondant à une question d’un député de la wilaya d’El Oued, il a mis l’accent sur le développement qu’a connu cette wilaya en termes de raccordement au gaz avec une moyenne qui est passée de 8,5 % en 2009 pour atteindre les 56 % en 2019. «Les différents programmes ont permis le raccordement de 21 communes sur un total de 30», a-t-il expliqué, rappelant que durant la période de 2014-2019, El Oued a bénéficié d'une enveloppe financière 58.833.000 DA dont 44 millions à la charge de l'Etat pour le raccordement de 36.000 logements au gaz naturel».

«Concernant les 9 communes restantes, leur raccordement repose sur la création de deux principales installations gazières, ce qui a retardé la réalisation du projet», a-t-il dit. Au sujet du risque de pollution de l'eau dans les zones d'activités du Sud, le ministre a assuré que toutes les mesures avaient été prises pour empêcher de telles atteintes à l’environnement. A une autre question concernant la wilaya de Médéa, il a fait part d’un taux de 90% de réalisation des projets de raccordement au réseau électrique. Il précise que les centres de logements ruraux avaient été pris en charge au titre des précédents programmes de développement et de ceux en cours de réalisation, alors que les logements ruraux restants seront inscrits dans les futurs programmes.

Au sujet des employés des entreprises liées par des contrats de service avec Sonatrach, le ministre rappelle la décision de 2011 portant sur leur intégration précisant que cette opération d’assainissement des dossiers concerne tous les sous-traitants.

K. A.

Kamel Rezig, ministre du Commerce

388.000 opérations de contrôle effectuées à fin juin 2020



Le contexte de crise sanitaire implique l'impératif d’accentuer les opérations de contrôle des commerces, a indiqué le ministre du Commerce, Kamel Rezig, qui a fait part de 388.000 interventions des agents de contrôle durant le 1er semestre. «Le respect strict des règles de prévention était fondamental notamment dans les grands espaces commerciaux», explique-t-il ajoutant : Les interventions qui portaient aussi sur la lutte contre la fraude commerciale ont été sanctionnées par l’établissement de 35.719 contraventions et 33.982 procès-verbaux présentés pour poursuite judiciaire. Il précisera que les opérations de contrôle et de lutte contre la fraude menées avaient conduit à la fermeture administrative de 6.017 locaux commerciaux. Des contrôles périodiques dans les marchés et les espaces commerciaux visent à veiller au respect des prix administrés, a-t-il fait savoir, informant que le pays compte 1.480 marchés dont 625 non exploités. Il rappelle l’intégration, depuis 2011, de 30.000 commerçants clandestins sur les 46.000 recensés dans l’informel. Il réitère l’engagement de l’Etat à la préservation du pouvoir d’achat du citoyen à travers la subvention des matières de large consommation relevant qu’un soutien d’un milliard de DA a été accordé aux transport des produits et un montant de 16 milliards DA a été consacré en guise de subvention de l’huile et du sucre entre 2011 et 2019. La préservation du pouvoir d’achat passe aussi par une lutte acharnée contre toute forme de pratique déloyale en introduisant notamment le réajustement nécessaire dans les lois en vue d’un contrôle rigoureux des marchés. Il évoquera aussi la possibilité de plafonnement des prix «en cas de perturbation de l'approvisionnement en produits de large consommation ou de lutte contre la spéculation ou le monopole et en cas de surhausse injustifiée des prix, et de catastrophes naturelles». «En coordination avec d’autres secteurs, nous œuvrons à garantir l'approvisionnement du marché en produits de large consommation afin d'éviter la pénurie et maintenir les prix», a-t-il expliqué.

Il ajoute que la coordination avec le département de l’industrie, de l’agriculture et de la santé obéit à la logique «d'ouvrir des offices dans le Sud et un atelier dans le cadre du Fonds spécial de développement des régions du Sud pour assurer les mêmes prestations à travers les 48 wilayas». «Nous sommes parvenus à élaborer une cartographie des stocks comprenant 2.000 dépôts de stockage», a-t-il soutenu en assurant que les activités commerciales impactées par la Covid-19 seront prises en charge.

K. A.

Ferhat Ait Ali Braham, ministre de l’Industrie

Le gouvernement œuvre à la relance du tissu industriel

«Il y a eu durant les 20 dernières années une sorte de politique de mise en faillite programmée des entreprises publiques et privées», a indiqué le ministre de l’Industrie, Ferhat Ait Ali Braham.

Il fera savoir que le gouvernement œuvre à la relance du tissu industriel en respectant toutes les normes de l’environnement et en assurant l’approvisionnement en matière première.

Il fera savoir dans sa réponse a une question concernant la tannerie de Jijel dont l’activité provoque des dégâts pour l’environnement que ses gestionnaires «étaient tenus de trouver les solutions nécessaires à une telle situation».

Tout en écartant toute éventualité de fermeture ou de délocalisation de cette tannerie, il préconise l’utilisation des déchets solides comme produits fertilisants. Quant à la possibilité de réalisation d’une station de traitement des eaux à Jijel, il fera savoir qu’un tel projet devrait faire l’objet d’une concertation avec le ministère de l’Habitat.

A une autre question traitant du projet de transformation du phosphate de Bled El-Hadba dans la wilaya de Tébessa, il dira que celui-ci est pris en charge par le ministère des Mines mettant en relief la nécessité du respect des délais de sa réalisation afin de permettre sa rentrée en phase de production en 2021.

Il évoque aussi le projet de fabrication de verre dans la localité d’El Aouinet, actuellement l’arrêt. Sa relance est envisagée, a-t-il assuré.

Concernant les Moulins d'El Aouinet, il a indiqué que la production était en amélioration. S’agissant de l'unité de production de détergents dans la même commune, il explique que ce dossier était en cours d'examen. «La relance de tous ces projets requiert une vision de la gestion du secteur public et le recours à la nouvelle loi de finances à l'effet de tracer la politique économique du pays», a-t-il plaidé

K. A.

Farouk Chiali, ministre des Travaux publics

Le dédoublement des routes nationales, une priorité

Le dédoublement des routes nationales est l’une des priorités du secteur des travaux publics, a plaidé le ministre des Travaux publics, Farouk Chiali, qui a soutenu qu’elles sont classées en fonction du nombre de véhicules les empruntant.

Le ministre a assuré que les travaux routiers ne peuvent être engagés qu'après l'élaboration d'études approfondies et complètes tandis que les phases de réalisation sont soumises à un contrôle continu de bureaux d'études et de laboratoires en vue de garantir le respect des normes.

Il fera savoir qu’en cas de défaut de réalisation, la réglementation impose aux maîtres d’œuvre, aux bureaux d’études et aux laboratoires de procéder aux travaux de revêtement et de réhabilitation nécessaires. Le projet de dédoublement de la RN 23 reliant Laghouat à Tiaret via Aflou est évoqué par le ministre. Il informe de la proposition de l'inscription du dédoublement d'un tronçon de 15 km de cette route. Concernant le projet de route reliant Hassi Dellaa (Laghouat) à El Guerrara (Ghardaïa), la wilaya de Laghouat a proposé la réalisation de 100 km. Quant au raccordement de la wilaya de M'Sila à l'autoroute Est-Ouest, ce projet revêt, selon le ministre «une grande importance», compte de son impact en termes de dynamisation des échanges commerciaux. C’est dans ce cadre qu’a été entamée la réalisation du dédoublement de la RN 60 reliant M’sila à Bordj Bou-Arréridj sur 38 km. Il a fait part du parachèvement des études concernant le dédoublement du tronçon de la RN3, reliant Batna à Biskra sur 72 km, tandis qu'un autre tronçon est pris en charge par un privé. Pour ce qui est de la RN83, l'étude de dédoublement a été achevée. Pour le dédoublement de la RN 46 (M'Sila-Biskra), il sera pris en charge ultérieurement.

K. A.