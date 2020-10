Commentaire : Le temps de l’action

La société civile est devenue une composante incontournable du dialogue politique, économique, social et culturel. Son influence est perceptible à tous les niveaux. Cette nouvelle forme de démocratie participative trouve matière à contribuer efficacement dans un grand nombre d’actions. L’une des missions reconnues et dévolues aux organisations de la société civile est de servir de courroie de transmission entre la population et les autorités politiques. Toutes les politiques publiques, à l’échelle nationale ou locale, ont besoin de s’adosser sur des acteurs bien implantés dans le champ d’action afin de s’appuyer sur des informations fiables, choisir les bonnes alternatives et maximiser l’efficience des décisions prises. Par ailleurs, en plus d’accorder des espaces de liberté, les associations sont destinées à combler les insuffisances de l’administration publique et à compléter ses missions. Les actions sociales, économiques, les domaines liés à l’éducation, l’environnement et la santé sont investis par le tissu associatif. La société civile est un médiateur entre les citoyens et le pouvoir étatique. Elle possède un potentiel non négligeable sous des formes reconnues, voire institutionnalisées dans la pluralité de ses composantes. La société civile, par le dynamisme de ses dizaines de milliers d’associations est symptomatique d’un renforcement de l’état de droit, de la démocratie participative. Le manque de moyens constitue toutefois une limite objective à son action. Ce problème est constamment soulevé par les membres des associations réellement soucieuses de l’intérêt général. Autre insuffisance. Les associations ont tendance à réduire leur contribution à de simples participations périodiques alors qu’elles doivent s’inscrire dans la constance afin d’engendrer une conscience citoyenne. Elle s’éduque et éduque la population. La société civile est appelée à jouer un rôle crucial et déterminant dans le projet d’édification de l’Algérie nouvelle, prôné par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Il a déclaré vouloir consolider le rôle de la société civile, rappelant à l’occasion de ses sorties médiatiques, qu’il a été le candidat de la société civile. Pour le Chef de l’Etat, il est impératif que la société civile reprenne les choses en main. Il a exhorté les citoyens à s’organiser dans le mouvement associatif et plaidé lors de sa campagne électorale pour la présidentielle de décembre 2019, pour l’édification d’une société libre et active, capable d’assumer ses responsabilités en tant que contre-pouvoir, et en tant qu’instrument d’action au service de la Nation. Il avait promis la mise en pratique d’une feuille de route pour les jeunes afin de les préparer à prendre leurs responsabilités politique, sociale et économique. Pour concrétiser l’importance qu’il accorde à la société civile, il a désigné, Nazih

Berramdane au poste de Conseiller auprès du Président de la République, chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l’étranger. Le président Tebboune confirme cette volonté à travers des facilitations, notamment, dans la procédure d’octroi d’agrément qui faisait obstacle, à l’activité des associations. De ce fait, il a été décidé de réduire la durée d’étude des dossiers de création d’une association à dix jours. Au titre des organes consultatifs consignés dans le projet de révision de la Constitution, on relève la constitutionnalisation d’un Observatoire national consultatif de la société civile placé auprès du Président de la République. Il émet des avis et des recommandations relatifs aux préoccupations de la société civile, promeut les valeurs nationales, la pratique démocratique et citoyenne, participe avec les autres institutions à la réalisation des objectifs de développement.

M. Bouraib