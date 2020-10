Nazih Berramdane à Annaba et El Tarf : Société civile et démocratie participative

Le conseiller auprès du Président de la République, chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l’étranger, Nazih Berramdane, a souligné avant-hier, à Annaba, que la révision constitutionnelle qui sera soumise au référendum populaire le 1er novembre prochain, a consacré le rôle de la société civile dans la prise de décision dans le cadre d’une démocratie participative au service de la nation.

S’exprimant lors d’une rencontre avec les représentants du mouvement associatif à la maison de la culture Mohamed-Boudiaf de Annaba, Nazih Berramdane a indiqué que la constitutionnalisation du rôle de la société civile symbolise une volonté politique d’en faire un allier des institutions de l’Etat dans la perspective de concrétiser le développement local, tout en trouvant des solutions adéquates aux préoccupations des citoyens. Selon lui, l’objectif fondamental de cette rencontre est de concrétiser une véritable démocratie participative à travers cette consultation pour permettre au mouvement associatif de travailler en coordination avec les autorités locales des wilayas et fixera les priorités concernant la réalisation des projets de développement. Il a réaffirmé que l’implication du mouvement associatif dans l’édification de l’Algérie nouvelle est parmi les priorités du président de la République, indiquant qu’une stratégie sera mise en œuvre en vue d’accompagner et d’organiser les activités de la société civile sur le terrain. Nazih Berramdane a salué une nouvelle fois l’élan de solidarité manifesté par les associations de la société civile et leur accompagnement des institutions de l’Etat face à la propagation de la pandémie du Covid-19. La rencontre a été également marquée par un échange avec les représentants de la société civile de la wilaya, qui ont soulevé une série de préoccupations et de suggestions qui seront examinées dans le cadre d’une stratégie nationale d’encadrement de la société civile afin de contribuer à la construction de l’Algérie nouvelle. Par ailleurs, lors d’une rencontre de concertation avec les représentants de la société civile D’el Tarf, en présence du wali Harfouche Benarar et du président de l’Assemblée populaire de wilaya, Makhdar Bouhara, M. Berramdane a déclaré que «le mouvement associatif n’est pas protagoniste, mais complémentaire des institutions de l’Etat et son implication contribuera à la construction de l’Algérie nouvelle».

Tout en insistant sur l’importance de l’implication de la société civile dans la mise en place d’une démocratie participative en veillant à assurer «formation et encadrement» à ses acteurs, M. Berramdane a souligné «qu’il faudrait œuvrer pour ne laisser place à aucune faille qui pourrait nuire à cette complémentarité», appelée, a-t-il dit, à contribuer à l’émergence de l’Algérie nouvelle. En ajoutant que : «Toute faille laissera place à l’infiltration d’opportunistes».

Le Conseiller auprès du Président de la République, relevant les facilités accordées par l’Etat pour le renforcement de la société civile, notamment la création de nouvelles associations locales, a salué «l’importante mobilisation» du mouvement associatif dans le cadre de la gestion de la pandémie liée au Covid-19, notamment la fabrication de bavettes et la sensibilisation du citoyen à l’importance de respecter le dispositif de prévention et de lutte contre ce virus.

B. G. /APS