Makhlouf Sahel, professeur des universités : «Le recadrage de l’immunité crédibilise le Parlement»

Entretien réalisé par FARIDA LARBI

El Moudjahid : Quelle est votre lecture sur l’approche ou la démarche choisie pour cette révision constitutionnelle ?



Makhlouf Sahel : Il est important, en premier lieu, de souligner que la démarche choisie par le président de la République pour la concrétisation de cette promesse électorale portant sur la nécessaire révision de la Constitution a été très pertinente car elle a consacré dans la pratique cette volonté d’aller vers une constitution consensuelle, ce qui a été largement réalisé à commencer par la mise en place d’un comité d’experts suivie de l’ouverture d’une large participation aux différents acteurs de la société pour participer à l’enrichissement du projet. Le Parlement, avec ses deux chambres, a débattu et adopté le projet pour enfin le soumettre prochainement à l’appréciation souveraine du peuple par voie référendaire.

En définitive, le préalable consensuel a été concrétisé par cette approche et cette démarche. Dans le même ordre d’idées, il serait fortement intéressant de préciser que cette révision constitutionnelle constitue la pierre angulaire sur laquelle est adossé ce projet de nouvelle Algérie, qui consiste à revoir les modes de gouvernance tant sur le plan politique qu’économique.

À partir de là, on peut cerner et analyser ce que cette révision a apporté de nouveau en commençant par son aspect quantitatif qui a touché l’amendement de près de 113 articles comme elle a également inclus 38 nouveaux articles, ce qui démontre toute l’importance de cette révision.

Cette dernière traduit clairement l'existence d'une volonté politique de consacrer constitutionnellement un changement significatif dans les domaines de la séparation équilibrée entre les trois pouvoirs, des droits fondamentaux, des libertés publiques, ainsi que la lutte contre la corruption et d'autres problématiques prises en charge dans ce projet.



Quels sont les plus importants amendements introduits par cette révision constitutionnelle ?



Parmi les amendements qu’on pourrait souligner, à titre d’exemple figurent en premier certains paragraphes très significatifs qui ont enrichi le préambule comme le fait de citer le hirak, la jeunesse, la société civile, les droits de l’Homme.

Il y a également certains articles qui ont mis en place de nouvelles dispositions constitutionnelles, à l’image de l’article 9 qui met l’accent sur la garantie de la transparence dans la gestion des affaires publiques, chose qui rejoint parfaitement cette volonté politique de lutter contre le fléau de la corruption.

Le projet de révision constitutionnelle en son article 10 a donné une importance toute particulière à l’idée de consolidation de la démocratie participative dans le pays grâce aux efforts de l’État afin de faire participer la société civile à la conduite des affaires publiques.

Dans cette dynamique d’amendement, on pourrait citer l’article 21 qui met l’accent sur l’adhésion de l’Algérie à la notion de développement durable en consacrant une dimension constitutionnelle à la donne de l’environnement. L’article 119, nouvellement introduit, a consacré une disposition qui donne la possibilité au Gouvernement de demander au Parlement l’adoption de projets de loi selon la procédure d'urgence. Enfin, je citerai un dernier exemple de ces multiples amendements, c’est celui en relation avec la création d'une cour constitutionnelle en remplacement du Conseil constitutionnel dont les prérogatives sont élargies à plusieurs dimensions de la vie institutionnelle du pays.

Dans le chapitre consacré au gouvernement, figure un nouvel article 103 stipulant que «le Gouvernement est dirigé par un Premier ministre lorsqu’il résulte des élections législatives une majorité présidentielle» et par «un chef du Gouvernement lorsqu’il résulte des élections législatives une majorité parlementaire».

On doit au préalable souligner que le projet de révision a consacré une nouvelle sémantique pour désigner les trois pouvoirs que tout le monde connaît, à savoir l’exécutif, le législatif et le judiciaire.

Le Titre III qui traite de l’organisation et de la séparation des pouvoirs est façonné différemment de cette conception classique des pouvoirs institutionnels.

On est plutôt dans une nouvelle logique de l’engineering constitutionnel où on s’aperçoit que le président de la République est placé séparément du gouvernement, ce qui le met dans une posture constitutionnelle au-dessus de l’arène politique car le président de la République incarne l’unité de la nation et la souveraineté du pays.

Pour ce qui est de l’article 103, il faut rappeler qu’il concerne le gouvernement et plus particulièrement le qualificatif constitutionnel de celui qui a la charge de le diriger.

On voit que le comité d’experts a innové en la matière dans le sens où il a mis en place une équation originale pour réguler cette question, en parlant de Premier ministre lorsqu’il résulte des élections législatives une majorité présidentielle et on est dans une phase de parfaite harmonie politique car la majorité appartient à la même famille ou obédience politique que celle du président de la République.

En revanche, le Gouvernement est dirigé par un chef du Gouvernement lorsqu’il résulte des élections législatives une majorité parlementaire, ce qui nous met dans une phase de cohabitation politique entre le président de la République et le gouvernement, ce qui nous rapproche plus dans ce cas de figure des régimes semi-présidentiels. Seulement la question qui reste posée est celle de savoir comment sera gérer cette cohabitation et par quels mécanismes.



Le document prévoit, en outre, la limitation du mandat parlementaire à deux mandats et la limitation de légiférer par ordonnances durant les vacances parlementaires, sauf sur des questions d’urgence. Pouvez-vous nous expliquer ces aspects ?



Cette révision a renforcé la position du Parlement au sein du système institutionnel du pays. Je citerai quelques éléments tels que l’article 155 qui stipule que le Gouvernement présente au Parlement à sa demande les informations et les documents nécessaires à l’exercice de ses attributions en matière de contrôle, ce qui fortifie pleinement la mission de contrôle attribuée aux parlementaires.

Par ailleurs, le recadrage strict de la question de l’immunité par le biais de l’article 129 qui souligne que «le membre du Parlement jouit de l’immunité pour les actes rattachés à l’exercice de sa fonction telle que prévue par la Constitution» garantit le respect du principe d’égalité de tous devant la loi et par conséquent crédibilise le Parlement aux yeux des citoyens.

Il y a lieu de citer également ce que l’article 116 a apporté au profit de l’opposition parlementaire pour lui permettre de participer de manière significative sur les plans parlementaire et politique, chose qui aura une incidence largement positive sur la pratique démocratique dans le pays.

La limitation des mandats a été soulignée dans l’alinéa 6 de l’article 122 en disposant que nul ne peut exercer plus de deux mandats parlementaires consécutifs ou séparés. Ceci constitue une des avancées les plus significatives apportées par cette révision constitutionnelle.

Cela permettra inéluctablement à notre démocratie d’évoluer positivement dans le sens où cette limitation des mandats mettra hors-jeu électoralement parlant ceux ou celles qui en ont déjà fait plusieurs.

Dans le même sillage, cette nouvelle disposition constitutionnelle permettra d’élargir la participation politique, notamment des jeunes qui aspirent à faire de la politique.

Par la même occasion elle sillonnera la voie à la consécration du renouvellement de la classe politique et à la revivification de la représentation politique dans le pays en donnant la possibilité à une nouvelle élite politique d’émerger et dont le pays à grandement besoin. Concernant le deuxième volet de la question, il faudrait revenir aux dispositions de l’article 142 notamment dans ses alinéas 1.2 et 3. Il est cité dans cet article qu’«en cas de vacance de l’Assemblée populaire nationale ou durant les vacances parlementaires, le président de la République peut, sur des questions urgentes, légiférer par ordonnance, après avis du Conseil d’État.

Le président de la République soumet les ordonnances qu’il a prises à l’approbation de chacune des chambres du Parlement au début de sa prochaine session. La lecture stricto sensu de ces dispositions nous amène à dire que le constituant a réellement limité cette attribution de légiférer accordée au président de la République, en ne la rendant possible que sur les questions urgentes.

D’autre part, il est souligné que ces ordonnances doivent être soumises à l’approbation parlementaire et nécessitent leur adoption par le Parlement faute de quoi elles deviennent caduques, ce qui signifie que cette disposition renforce non seulement la posture du Parlement qui reste l’institution à laquelle échoit prioritairement la mission de légiférer, mais aussi, traduit concrètement l’idée de séparation et d’équilibre entre les pouvoirs, ce qui renforce la pratique démocratique dans le pays.



Qu’en est-il de l'indépendance de la justice ?



Le projet de révision constitutionnelle renforce le principe de l'indépendance de la justice, notamment en ce qui est stipulé aux différents articles cités au chapitre de la justice. À titre d’exemple, l’article 163 dispose que la justice est un pouvoir indépendant et que le juge est indépendant et n’obéit qu’à la loi.

L’article 172 souligne un certain nombre de dispositions qui renforcent la protection du juge ce qui fortifie le principe d’indépendance de la justice.

Dans ce même chapitre, le projet de révision constitutionnelle stipule en son article 180 que le ministre de la Justice et le procureur général près la Cour suprême ne font plus partie de la composante du Conseil supérieur de la magistrature, ce qui revient à dire que le principe de séparation entre les pouvoirs est concrétisé par cette disposition et l’indépendance de la justice est de facto renforcée car le ministre de la Justice est organiquement lié à l’exécutif. Cette indépendance est confortée également par le fait d’avoir prévu que dans la composante du conseil on trouve deux représentants syndicaux des magistrats et le président du Conseil national des droits de l'Homme, ce qui aura certainement un effet positif.

F. L.