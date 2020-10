Salah Goudjil : Le référendum du 1er novembre «une étape charnière» dans l’histoire de l'Algérie

Le président du Conseil de la Nation par intérim, Salah Goudjil, a mis en avant jeudi à Alger l'importance du référendum sur la Constitution prévu le 1er novembre, le qualifiant d’«étape charnière» dans l'histoire de l'Algérie.

Lors d'une séance plénière consacrée au vote d'une série de projets de loi, M. Goudjil a rappelé «l'étape charnière prochaine dans l'histoire de l'Algérie que représente le référendum sur la révision de la Constitution», insistant sur l'impératif «d'œuvrer en tant que militants, individus et collectivités à sensibiliser l'ensemble des citoyens à l'importance de ce rendez-vous et défis auxquels le pays fait face précisément en cette conjoncture». «Les changements que connaîtra l'Algérie après le référendum sur la Constitution déplaisent à plusieurs parties à l'intérieur et à l'étranger», a-t-il soutenu, affirmant que ces mêmes parties «tendent à falsifier les vérités et à duper le citoyen quant au sort qui l'attend», d’où l’importance de «faire preuve davantage de vigilance pour faire face à toute menace qui guetterait l'Algérie ou son peuple». M. Goudji a souligné l'importance des lois adoptées et le caractère urgent qui les a marqués, saluant «la complémentarité ayant marqué la relation entre le pouvoir législatif et le Gouvernement».