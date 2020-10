Slimane Chenine : Nécessaire sensibilisation à l’importance du vote le 1er novembre

Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Slimane Chenine, a rappelé aux députés, jeudi lors de la séance plénière consacrée aux questions orales, la nécessaire sensibilisation à l'importance de la Constitution et du vote le 1er novembre prochain. M. Chenine a précisé que «le projet de Constitution est venu répondre aux besoins et aux revendications des citoyens pour la réalisation du changement auquel le peuple algérien n'a eu de cesse d'aspirer», soulignant que «l'APN a voté à l'unanimité en faveur de ce projet de Constitution», selon un communiqué de l'APN. Le président de l'APN a estimé que «le rétablissement de la confiance entre le citoyen et l'Etat passe par l'accompagnement des institutions qui s'amorcera à travers une large participation populaire à ce référendum», souhaitant que «le 1er novembre prochain soit le point de départ de l'Algérie rêvée par les chouhada et à laquelle aspirent les Algériennes et les Algériens».