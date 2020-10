Mouvement El-Islah : Appel à une forte action collective pour réussir le rendez-vous

Le président du mouvement El-Islah, Filali Ghouini a appelé, jeudi dernier à Oran, les Algériens à une «forte action collective» pour réussir le référendum sur le projet de révision de la Constitution prévu le 1er novembre prochain. Lors d’une rencontre d’orientation au profit des responsables du parti à l'Ouest du pays, Filali Ghouini a appelé à l’application de la décision du mouvement pour un vote positif sur le projet de la nouvelle Constitution et a fait part de «l’optimisme du mouvement El-Islah quant à la réussite du parcours de révision de la Constitution».

Le président du mouvement El-Islah a qualifié le projet de «Constitution consensuelle qui durera longtemps», affirmant que la nouvelle Constitution répond aux attentes quant à «la consécration de l’Etat de droit, de justice, des libertés et des institutions».

La décision du mouvement El-Islah de voter «oui» au projet de révision de la Constitution est «une réponse à l’appel du devoir national et aux attentes des Algériens pour la consécration d’un Etat de droit, de justice et de libertés», a déclaré Filali Ghouini, ajoutant que le mouvement considère que l’avant-projet de révision de la Constitution a obtenu un large consensus national dans le pays, ce qui fait du projet «une constitution consensuelle garantissant l’édification d’une Algérie nouvelle, permettant une réforme des institutions de l’Etat, de la société, consacrant la souveraineté populaire et renforçant la cohésion nationale». Il a indiqué, d’autre part, que «le projet de révision de la Constitution garantit la satisfaction des revendications légitimes des Algériens exprimés lors du Hirak populaire pacifique dont celle de la séparation des pouvoirs assurant un équilibre dans les prérogatives et consacrant des mécanismes de contrôle constitutionnel et juridique inédits des finances publiques et leurs gestionnaires, à l’instar du tribunal constitutionnel et la Cour des comptes dans sa nouvelle formule, en plus de l’autorité supérieure de transparence et de prévention et de lutte contre la corruption.

Filali Ghouini a appelé les militants du mouvement El-Islah à aller sur le terrain sensibiliser les citoyens de manière générale et les jeunes surtout sur la nécessité de voter et de contrer les phénomènes incitant au désespoir, réfractaires à tout ce qui a été réalisé pour le peuple algérien à différents niveaux.

Abordant la situation dans le monde arabo-musulman, il a renouvelé le soutien du mouvement El-Islah et son appui total au peuple palestinien et son droit à un Etat avec capitale «El-Qods», saluant la position du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune rejetant la normalisation avec l’entité sioniste.

Le mouvement El-Islah réitère également son soutien au droit du peuple sahraoui à l’autodétermination en application des résolutions de légitimité internationale portant sur un référendum dans les plus brefs délais, a indiqué M. Ghouini.