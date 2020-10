Lutte contre la corruption : Séminaire sur le rôle de la société civile lundi prochain à Alger

L'Organe national de prévention et de lutte contre la corruption, en partenariat avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), organise, lundi prochain, un séminaire national, sous le rôle de la société civile dans la lutte contre la corruption, a indiqué jeudi un communiqué de cet organisme.

Organisé au Centre international des conférences (CIC) «Abdellatif Rahal», ce séminaire verra la participation de représentants du mouvement associatif et d'organisations professionnelles, d'universitaires et de professionnels des médias, en présence du conseiller du Président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger et du conseiller du Président de la République chargé des associations religieuses, précise la même source. Cette rencontre constitue «une plate-forme de discussions et d'échanges sur la thématique et vient souligner le rôle important que peut jouer la société civile dans les efforts de prévention et de lutte contre la corruption, en tant qu'acteur principal du système national d'intégrité», a-t-on souligné.

Par ailleurs, et dans le cadre du renforcement des capacités de la société civile dans la lutte contre la corruption, l'Organe national de prévention et de lutte contre la corruption organise une session de formation de trois jours (du 6 au 8 octobre 2020) au profit des associations activant dans le domaine de prévention de la corruption et les domaines connexes.