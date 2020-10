Salima Sayeh Haki, analyste en intelligence économique : «La corruption compromet les efforts de développement»

Le projet de la Constitution consacre un chapitre à la lutte contre la corruption où figurent parmi les propositions notables, la constitutionnalisation de l'Autorité de la transparence, de la prévention et de lutte contre la corruption, ainsi que la Cour des comptes, deux institutions qui seront érigées comme instances de contrôle.

Analyste en intelligence économique, universitaire et expert en marketing, Salima Sayeh Haki, procède à une lecture transversale du phénomène de la corruption qui, pour une large part, compromet la réussite des efforts des autorités publiques en matière de développement économique. Mme Sayeh Haki fait savoir que la pratique de la corruption en Algérie a la peau dure et ce, malgré la mise en place des structures de lutte et de rappeler que «la Cour des comptes a pour mission de vérifier et s'assurer du bon emploi des deniers publics, ainsi que l'utilisation efficiente des fonds de l'état, la promotion de la transparence dans la gestion des finances publiques et le renforcement de la lutte anti-fraude».

L'analyste note que «même si la Cour joue un rôle important dans la lutte contre la fraude, son rôle se limite à aviser la justice sur des faits éventuellement à caractère pénal» ce qui «incite à accorder à cette institution un pouvoir judiciaire pour le contrôle des finances publiques et à ne pas limiter uniquement ses missions sur le plan consultatif ».

Selon Mme Sayeh Haki l'Algérie a tout intérêt à combattre la corruption à la racine. Car ce phénomène ne saurait permettre l'éclosion d'un terreau propice à la prospérité économique, au moment où le pays espère son retour au niveau régional et international comme puissance émergente.

Elle précise que «la corruption est un crime économique, et il est impératif de signaler que, chaque année, des milliards de dollars, soit plus de 5% du PIB mondial, disparaissent dans des pratiques de corruption ce qui porte gravement atteinte à l’économie et à l'égalité des chances et à l'état des droits voire à l’intérêt commun».

Pour l'analyste, les structures en charge de lutter contre la corruption devront s'attaquer à la racine du mal. «Il faut, dit-elle, rappeler l'importance de la lutte contre la corruption comme vecteur de développement de toute nation car la corruption met en péril le bien de nos sociétés, et met en cause l'efficience des plans stratégiques destinés à établir un développement durable».

En référence aux discours du Président de la République qui a mis l'accent sur l'impératif de lutter contre l'argent sale et de garantir la transparence dans la gestion de la base jusqu'au sommet, Mme Sayeh Haki indique que pour lutter contre la corruption, il est impératif de «passer par une autre logique que la surveillance, le dénonciation et la répression. Ce ne sont pas des acteurs qu’il faut mettre en place mais une structure sociale».

Pour l'analyste en intelligence économique, plusieurs mesures et mécanismes doivent être mis en place en vue de conférer davantage d’efficacité dans la lutte contre la corruption «en commençant par la révision des lois relatives à la corruption et actualiser leurs dispositions afin de les adapter à la réalité changeante», et ce, poursuit-elle «pour une requalification de la notion de transaction dans les affaires, lutte contre le blanchiment d’argent et la protection des lanceurs d'alerte». Outre la limitation du nombre de mandats dans les organisations professionnelles et les associations financées par le Trésor, la spécialiste estime qu'en parallèle à la sensibilisation, l'Etat doit sévir. Elle propose «le durcissement des peines de prison et sanctions pécuniaires contre les personnes physiques impliquées dans des infractions de corruption».

S'agissant de l'arsenal juridique, Mme Sayeh Haki précise qu'il existe «à travers l'instauration de la Cour des Comptes et ses Chambres territoriales, tels que la Chambre de discipline financière et budgétaire (CDFB), l'Inspection générale des finances (IGF), l'Organe national de prévention et de lutte contre la corruption (ONPLC), l'Office central de répression de la corruption (OCRC), la Cellule de traitement du renseignement financier (CTRF)».

L'autre vecteur de la stratégie de lutte contre la corruption exige aussi, selon l'universitaire une réforme profonde de l'administration à travers sa numérisation et l'organisation de sa relation avec les citoyens et les entreprises dans un cadre transparent». «Un des principaux mécanismes de lutte contre la corruption est qu'à partir d'un certain seuil d'enrichissement tout citoyen doit justifier ses biens», conclue-t-elle.

Tahar Kaidi