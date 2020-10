Oran : 151.710 nouveaux inscrits sur les listes électorales

Le bureau de wilaya de l’Autorité indépendante des élections a entamé l’examen et le traitement des recours concernant la révision des listes électorales, a-t-on appris de M. Tiliouine Habib, chargé de communication auprès de l’ANIE.

Le responsable a fait savoir que le bureau de wilaya s’est réuni avec des délégués au niveau des communes afin de faire le point sur la situation des préparatifs techniques et logistique relatifs au référendum du 1er novembre. A ce propos, notre interlocuteur a fait savoir que l’ANIE va former une partie de son personnel sur l’utilisation d’une application informatique conçue pour l’envoi des résultats des opérations de dépouillements. Une réunion a regroupé le 26 septembre les membres du bureau de l’ANIE avec les secrétaires généraux des APC et les responsables des services des élections au niveau des communes pour mettre en place un plan de travail et de coordination entre les deux institutions. L’autre préoccupation abordée lors de cette rencontre concerne la régularisation financière des personnes ayant travaillé pendant le scrutin du 12 décembre, a souligné M. Tiliouine Habib.

L’opération de révision exceptionnelle des listes électorales qui s’est déroulée du 20 au 27 septembre dernier, fait état de 151.710 nouveaux inscrits enregistrés sur les listes électorales à travers les 26 communes de la wilaya d’Oran. Ainsi et à la clôture de cette opération, le corps électoral de la wilaya d’Oran, est passé à plus de 1.600.000 inscrits, dont 151.710 nouveaux inscrits (4.416 hommes et 2.545 femmes), selon les chiffres communiqués par l’ANIE.

A. S.