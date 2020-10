Tizi-Ouzou : 703.797 inscrits

La wilaya de Tizi-Ouzou a enregistré à la faveur de l’opération de révision exceptionnelle du fichier électorale en prévision du référendum sur la nouvelle Constitution prévu pour le 1er novembre prochain un total de 3.164 nouveaux inscrits, dont 1.047 hommes et 2.117 femmes, et 8.969 nouvelles radiations, dont 4.628 hommes et 4.341 femmes, sur les listes électorales au niveau des 67 communes de la wilaya, apprend-on de la délégation locale de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE).

Avec ces nouveaux inscrits et nouvelles radiations, le corps électoral de la wilaya de Tizi-Ouzou a atteint au 27 septembre écoulée, date de clôture de cette opération, un total de 703.797 électeurs et électrices appelés à se rendre le 1er novembre prochain aux urnes.

Le corps électoral a enregistré à la faveur de cette révision exceptionnelle une diminution de l’ordre de pas moins de 5.805 électeurs par rapport aux élections présidentielles du 12 décembre de l’année dernière où le nombre d’électrices et électeurs inscrits sur le fichier électorale de la wilaya était de l’ordre de 709.602, a-t-on précisé de même source. L’opération électorale du 1er novembre prochain se déroulera au niveau de 1.714 bureaux et 697 centres de vote qui seront encadrés par environ 15.500 personnes, selon la même source.

Pour les besoins de la campagne de sensibilisation, la délégation locale de l’ANIE a mis à la disposition des acteurs politiques et du mouvement associatif qui se lanceront dans cette campagne à partir du 7 octobre courant jusqu’au 28 du même mois 350 sites dont 36 stades, 47 salles, 218 espaces publics, 16 salles omnisports et 33 autres lieux.

Bel. Adrar