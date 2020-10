Pays en développement : 100 millions de doses de vaccins supplémentaires réservées

Un total de 100 millions de doses supplémentaires de futurs vaccins contre la Covid-19 ont été réservées pour les pays en développement, a déclaré mardi dans un communiqué l'Alliance pour les vaccins (Gavi), qui collabore avec l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour combattre la pandémie.

«Il s'agit de la fabrication de vaccins pour le Sud, par le Sud», a indiqué Seth Berkley, directeur général de Gavi, cité dans un communiqué de l'ONU. Selon l'ONU, la collaboration entre le «Serum Institute of India» (SII, le plus grand fabricant de vaccins au monde en volume), Gavi et la Fondation Bill & Melinda Gates permettra donc d'accélérer la fabrication et la livraison de ces 100 millions de doses supplémentaires de vaccins pour les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire. Avec l'annonce déjà faite début août par ces mêmes organisations sur la livraison de 100 millions de doses, cela porte désormais le nombre total de doses de vaccins à couvrir par ce partenariat à un total de 200 millions de doses. «Aucun pays, riche ou pauvre, ne doit être laissé en queue de peloton en ce qui concerne les vaccins contre la Covid-19», a ajouté M. Berkley.

Les vaccins seront vendus à un prix maximal de 3 dollars par dose. L'OMS s'est fixée comme objectif de disposer de 2 milliards de doses de vaccins d'ici à la fin de 2021.