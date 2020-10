Tizi-Ouzou : Le professeur Ahmed Zatout emporté par la Covid-19

Le centre hospitalo-universitaire Nedir-Mohamed de Tizi-Ouzou est en deuil suite au décès hier, par le Coronavirus du professeur Ahmed Zatout, chef du service de la médecine du travail, apprend-on de la direction de cet établissement hospitalier.

La direction générale et le personnel s’nclinent à la mémoire de leur collègue et présentant à sa famille ses condoléances les plus attristées et l’assurant de son soutien en ces pénibles circonstances, lit-on dans un message posté sur la page Facebook du CHU.

Bel. Adrar