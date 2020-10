Le ministre de la santé à Oran : «Aucun cas de malaria autochtone»

«Aucun cas de malaria autochtone n’a été signalé parmi les cas enregistrés récemment dans les wilayas du Sud», a indiqué hier le ministre de la Santé et de la Population et la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, qui a effectué une visite de travail en compagnie du ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaoutar Krikou.

Il a ajouté, à ce propos, que tous les cas découverts ont été importés soit par des Subsahariens ou des Algériens qui se sont rendus dans les pays touchés par cette maladie. L’ensemble des personnes atteintes de paludisme enregistrées dans notre pays, sont identifiées et prise en charge et qu’aucun cas autochtone n’a été signalé, a-t-il affirmé, avant de préciser que plus de 1.000 cas ont été recensés dans les wilayas de Sud. Le ministre a rassuré qu’il n’y avait pas de «craintes particulières» quant à ce millier de cas de paludisme enregistrés dans les wilayas du Sud de l’Algérie. «Il est tout à fait habituel chaque année durant le mois de septembre d’avoir des centaines de cas de malaria», a-t-il fait rappeler, ajoutant que les pluies qui se sont abattues sur le sud algériens et les pays proches ont favorisé la propagation de la maladie. Benbouzid a, par ailleurs, rassuré quant à la disponibilité suffisante du traitement dans notre pays, soulignant que des équipes médicales sont mobilisées. «Les mesures ont été prises, le médicament existe et les équipes qui se chargent de cette affection sont déjà opérationnelles», a-t-il précisé. Concernant le risque de voir la maladie remonter vers les wilayas du nord, il a estimé que «le risque zéro n’existe pas».

Evoquant la lutte contre le covid19, M. Abderrahmane Benbouzid, a expliqué lors d’un point de presse, que la situation sanitaire relative au nouveau coronavirus est actuellement stable. Il faut que la population reste consciente et la vigilance doit rester de mise, afin de préserver cette amélioration et éviter une deuxième vague. le ministre a salué à l'occasion, les efforts déployés par les équipes médicales, tout au long des mois qu’a duré la pandémie, pour endiguer le virus et sauver les malades, rappelant les mesures de l’Etat pour soutenir les praticiens de la santé.

Dans un autre registre, Benbouzid, qui s’est rendu dans un nombre d’établissements sanitaires dans la wilaya d’Oran a souligné l’importance de renforcer le rôle des polycliniques de proximité dans la prise en charge des urgences qui ne représentent pas de gravité.

«Les UMC des CHU sont souvent encombrées par des urgences qui peuvent très facilement être prises en charge au niveau des polycliniques de proximité», a-t-il noté, ajoutant qu’il est désormais indispensable de doter ces polycliniques de tous les moyens nécessaires, pour qu’elles puissent jouer leur rôle, et prendre en charge les malades. Lors de sa visite à la clinique spécialisée en orthopédie et en rééducation, M. Benbouzid a, par ailleurs, fait savoir qu’un travail est engagé pour promouvoir la spécialité de la scoliose (déformation de la colonne vertébrale). Il s’agit d’une chirurgie qui connaît peu d’engouement auprès des chirurgiens, le résultat étant des listes d’attente importante de patients qui espèrent se faire opérer, a-t-on expliqué.

Le ministre de la Santé, a par ailleurs visité le centre anti-cancer Emir-Abdelkader, où le problème du manque de moyens en ce qui concerne la radiothérapie a été posé. Les pannes répétitives de l’accélérateur linéaire dont dispose l’établissement, rajoutent une pression supplémentaire.

A cet effet, le ministre a ordonné l'ouverture d'enquêtes sur l'origine de ces pannes répétitives. M. Benbouzid a également visité l’hôpital de Sidi Chahmi, et une polyclinique de proximité à Akid-Lotfi.

Amel Saher