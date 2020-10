Mme Sabrina Gahar, maître de conférences ‘‘A’’ en psychologie clinique : Maintenir l’enfant dans le bain pédagogique

L’annonce officielle par le ministère de l’Education nationale du report de la rentrée scolaire a suscité la réaction des psychologues qui soulignent la nécessité de mettre à profit cette période pour préparer l’enfant à la reprise.

Pour Mme Sabrina Gahar, maître de conférences ‘‘A’’ en psychologie clinique, l’enjeu est d’assurer l’accompagnement et une préparation de l’élève à une rentrée scolaire particulière.

«Les vacances scolaires viennent généralement à la suite de certains efforts fournis par les élèves, mais la pandémie de la Covid-19 qui a duré plus de 7 mois et qui persiste encore, a provoqué une longue inactivité des élèves et une rupture de liens pédagogiques avec le climat scolaire et le milieu scolaire», a-t-elle indiqué.

Selon la psychologue, cette rupture qui s’est installée progressivement a fait que l’enfant a été plongé dans une période de vacances prolongée et dans l’incertitude du lendemain.

«Cette situation a fait qu’il n’y a pas de prévision par rapport à l’enfant ou à la famille quant à la reprise de la scolarité», relevant la nécessité de replonger l’enfant dans le bain pédagogique.

Mme Gahar estime que cette période qui précède le retour des élèves à l’école est une occasion pour les préparer à la reprise des cours. Cette préparation sur le plan psychopédagogique assure la réussite de la rentrée scolaire. Elle recommande aux parents de procéder à l’achat des fournitures scolaires, des livres et des blouses. C’est une forme de préparation psychologique.

L’élève replonge dans le climat scolaire jusqu’à la reprise des cours qui va se faire par palier scolaire selon l’âge de l’enfant. Elle précise que sur le plan pédagogique, il n’y a pas eu une rupture totale avec l’enseignement puisque durant cette période de pandémie des cours à distance ont été dispensées aux élèves pour rattraper les cours perdus et finir le programme scolaire.

Cependant, elle conseille aux parents de consacrer à l’enfant, quotidiennement, un petit espace de temps de manière à ce qu’il puisse reprendre les études et ne pas rester dans l’incertitude.

Elle recommande de projeter l’enfant dans un futur proche par rapport à la reprise en lui expliquant que la rentrée scolaire ne va pas tarder et qu’il faut réunir les conditions adéquates pour qu’il entame sereinement son année scolaire.

Mme Gahar a relevé l’importance de familiariser l’enfant avec les procédures liées à la Covid-19. «L’enfant s’est déjà adapté au confinement et on va encore lui parler des comportements à entreprendre face à l’épidémie», a-t-elle indiqué, précisant que les parents doivent préparer leurs enfants pour respecter les gestes barrières.

«Ils doivent expliquer à leurs enfants comment désinfecter les mains, utiliser le gel hydro-alcoolique, garder la distance».

Ce sont des gestes qui s’apprennent, notamment chez les jeunes enfants. Et d’ajouter que les parents doivent servir de modèles pour inculquer à leurs enfants les gestes qui permettent de freiner la propagation de l’épidémie.

On va apprendre à l’enfant à s’adapter avec des simulations à la maison en utilisant le jeu et les aspects ludiques pour qu’il puisse assimiler les gestes barrières». Ella a préconisé l’utilisation de spots publicitaires et des vidéos qui ont été réalisés par l’Organe national de protection et de promotion de l’enfant (ONPPE).

Le plus important c’est d’intégrer chez l’enfant ces comportements.

Kamelia Hadjib