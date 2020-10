Le Pr Mahiaoui, membre du Comité scientifique de lutte contre le coronavirus : «Éviter la précipitation»

Intervenant sur les ondes de la Radio nationale, le Pr Ryad Mahiaoui, membre du Comité scientifique de lutte contre le coronavirus, estime qu’il ne faut surtout pas «se précipiter pour la réouverture des écoles» et que la prudence est toujours de mise.

«Les décisions sont difficiles à prendre concernant la prochaine rentrée scolaire. On ne sait pas comment ce virus va évoluer à l’avenir, d’autant plus que la concentration dans les écoles est très forte, puisqu’il y a plus de 5 millions d’élèves au niveau de nos établissements scolaires», a-t-il souligné.

Il a précisé que l’Algérie a toujours pris les bonnes décisions dans la lutte contre la Covid-19. Il rappelle qu’«on était parmi les premiers à adopter les mesures de prévention contre l’épidémie en fermant les frontières, les écoles et les universités». «Les résultats positifs sont là», ajoute-t-il.

Il ajoute que les pays qui ont des systèmes de santé puissants sont en train de refermer leurs écoles : «Il y a eu le décès d’un enfant avant-hier dans un établissement scolaire à l’étranger. Il faut faire très attention».

Les Algériens doivent renouer avec une vie normale, sociale et économique, estime le Professeur Ryad Mahiaoui, qui réitère l’importance de respecter les consignes de prévention et de précaution et les gestes barrières.

Kafia Aït Allouache