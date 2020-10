Ministère de l’éducation : Report sine die de la rentrée scolaire

Attendue par pas moins de dix millions d’élèves, la date de la rentrée scolaire n’a pas encore été fixée. Reportée sine die en raison de la conjoncture sanitaire, aucune date n’a été avancée.

La date de la rentrée scolaire, prévue initialement le 4 octobre 2020, a été reportée à une date ultérieure fixée «sur la base des décisions des autorités publiques concernées par l'autorisation de la reprise de l'activité des établissements de l'éducation et d'enseignement publiques et privés», selon un arrêté signé par le ministre de l'Education nationale, Mohamed Ouadjaout, rendu public jeudi dernier.

Cette décision vise la définition et l'organisation de certaines dispositions de l'arrêté n°82 du 19 octobre 2019, définissant l'agenda des vacances scolaires 2019-2020 et la date de la rentrée scolaire 2020-2021 amendée, les dispositions de l'article 5 de l'arrêté 82 étant amendé pour stipuler que «la date de la rentrée scolaire des élèves dans toutes les régions pour l'année scolaire 2020-2021 fixée initialement le 4 octobre 2020, a été reportée de manière exceptionnelle».

Les dispositions de l'arrêté 82 sont complétées par l'article 5bis, stipulant que «la fixation de la date de la rentrée scolaire 2020-2021 dans toutes les régions, sur la base de la décision des autorités publiques concernées par l'autorisation de la reprise de l'activité des établissements de l'éducation et de l'enseignement publiques et privés, dans le cadre du système de prévention contre la propagation et la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), énoncé dans la législation en vigueur». Les syndicats de l’éducation se disent favorables à une telle décision. Le coordinateur de Conseil national autonome du personnel enseignant du secteur ternaire de l’éducation (Cnapest), Messaoud Boudiba, rappelle que «le syndicat avait émis des réserves concernant la date du 4 octobre, car elle coïncide avec celle des examens. L’année scolaire ne peut pas commencer avant l’annonce des résultats de ces examens, en particulier le baccalauréat». Le syndicat se dit favorable à la décision du comité scientifique et met en avant le nécessité de fournir tous les moyens matériels et humains pour la réussite de cette rentrée, afin d’assurer l’application stricte du protocole sanitaire dans tous les établissements. Le Cnapest reconnait que le report affectera négativement le rythme scolaire et obligerait le ministère de l’Education à opérer des ajustements aux programmes scolaires et des changements dans le calendrier de l’année scolaire, que ce soit les vacances et les examens. Pour le secrétaire général du Conseil les lycées d’Algérie (CLA), Zoubir Rouina, son organisation «ne peut s’immiscer dans les décisions du comité scientifique et dans les circonstances actuelles c’est la santé des élèves qui prime avant tout».

Le syndicat des directeurs les écoles primaires est également de même avis, son porte-parole Abdelhadi Maamar, estime que «le report de le rentrée constitue une opportunité afin de mieux se préparer pour l’application du protocole sanitaire». De son côté, le Syndicat national des travailleurs de l’éducation (SNTE) a appelé le ministère à organiser une rentrée scolaire progressive, proposant d’annuler la sortie des élèves en cour de récréation, de réduire le programme académique en n’en gardant que l’essentiel et de limiter l’heure de cours à 45 minutes au collège et dans le secondaire et à 30 minutes dans le primaire.

Salima Ettouahria