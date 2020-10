Shariket Kahraba Skikda : Rationaliser les dépenses

Des traités de fusion-absorption et des accords de transfert du personnel des sociétés filiales de Sonelgaz, SKT-SKD-SKB, par la société Shariket Kahraba Skikda ont été signés, jeudi, à l'Institut de formation en électricité et gaz à Ben Aknoun. Etaient présents les dirigeants de Shariket Kahraba Skikda, Shariket Kahraba Terga (SKT), de Shariket Kahraba Koudiat Eddraouche (SKD) et de Shariket Kahraba Berrouaghia (SKB) ainsi que les secrétaires généraux de la Fédération nationale des travailleurs des industries électriques et gazières et de la Fédération nationale des travailleurs du pétrole, du gaz et le la chimie.

L’objectif est de réglementer l'activité de production d'électricité et de réduire des charges de fonctionnement. En présence du Pdg de Sonatrach, Hakim Hakkar, le Pdg du Groupe Sonelgaz, Chaher Boulakhras, a fait savoir que cette réorganisation s'inscrit dans le cadre de la politique de réorientation des moyens et des ressources humaines pour faire face aux mutations en cours dans le domaine de la production électrique, précisant que la fusion de ces trois sociétés en une seule société de production d'électricité vise à réduire le nombre de filiales et à donner à la société d’électricité de Skikda une nouvelle impulsion pour trouver de nouveaux marchés pour l'exportation d'électricité.

Après avoir rappelé que cette nouvelle filiale de Sonelgaz est appelée à être la deuxième société de production d'électricité en Algérie avec la société algérienne de production d'électricité, créée en 2004 après la promulgation de la loi sur l'électricité n° 02-01 relative à la distribution d'électricité et de gaz par les canaux, M. Boulakhras a souligné que le groupe Sonelgaz vise, à travers une politique de réorientation de ses ressources et moyens, à investir dans les énergies renouvelables.

Le Pdg de la Sonatrach, Toufik Hakkar a souligné que la réorganisation des filiales de Sonelgaz permettra la rationalisation des dépenses et le renforcement des moyens de production, notamment dans cette circonstance financière difficile et sensible.

Le secrétaire général de la Fédération nationale des travailleurs des industries de l'électricité et du gaz, Achour Telli, a exprimé sa satisfaction concernant cette fusion et les accords de transfert des travailleurs, rassurant que les droits sociaux et les acquis des travailleurs des filiales concernées restent garantis.

Le secrétaire général de la Fédération nationale des travailleurs du pétrole, du gaz et de la chimie, Hamou Touahria, a évoqué la naissance d'une grande société d'électricité grâce à cette réorganisation, estimant que le processus profitera à la fois aux travailleurs et à l'Algérie, qui aspire à promouvoir l'exportation de l'énergie électrique, notamment vers les pays voisins.

Selon le programme présenté à l'occasion de la fusion de ces sociétés par la société d’électricité de Skikda, ce processus a pris en compte tous les aspects permettant une transition sans entraves au niveau juridique, financier et des relations avec les partenaires.

A rappeler que la société d’électricité de Skikda a été créée en mai 2003 avec une capacité de production de 825 mégawatts, employant 28 personnes. Grâce à cette fusion, sa capacité de production s’élèvera à 3 582 MW, tandis que le nombre d’employés passera à 315 travailleurs.

Hichem Hamza