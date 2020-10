Extension du métro vers l’aéroport d’Alger : Le projet réceptionné en 2023

«On progresse de jour en jour et l’achèvement des travaux d’extension de la liaison de métro vers Bab Ezzouar - aéroport Houari-Boumediene, est prévu pour août 2021», a déclaré le ministre des Transports, Lazhar Hani.

S’exprimant, jeudi dernier, en marge d’une visite d'inspection des travaux de l'extension du Métro d’Alger sur la ligne Est, en direction de l'aéroport international d'Alger, il a affirmé que bien qu’ils aient accusé du retard à cause de la conjoncture marquée par la crise sanitaire, les travaux avancent à grand pas et «leur taux d’avancement a atteint 75%».

La gestion du métro d’Alger sera, à partir du 1er novembre prochain, assurée par une filiale de l’Entreprise du métro d’Alger (EMA) «une entreprise 100% algérienne», a déclaré M. Lazhar. «Le contrat liant l’EMA au partenaire étranger (RATP- El Djazaïr, filiale de la compagnie française RATP-Développement), arrivera à son terme le 31 octobre courant», a-t-il expliqué.

Le ministre a affirmé que les compétences nationales seront à la hauteur des défis. «Ce partenariat entrepris dans le cadre de l’assistance technique dans l’exploitation du projet avait permis aux cadres et ingénieures algériens, d’acquérir l’expérience requise», dit-il.

A propos de la reprise de l’activité du métro d’Alger, le ministre a fait savoir que celle-ci dépendrait entièrement de la situation sanitaire et de la décision du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la Covid-19. Les responsables du projet ont affirmé l’acquisition, en octobre 2019, d’un tunnelier de 104 m de longueur et 10 m de diamètre, doté des dernières technologies adoptées en matière de forage et de pompage de béton armé ce qui a permis d’avancer dans le forage des tunnels et d’accélérer les travaux d’extension de cette ligne afin de livrer le projet dans les délais prévus. «Cette machine permet d'excaver entre 16 et 24 mètres/jour», ont-ils expliqué.

Les travaux d'extension de la ligne du métro se poursuivront à un rythme soutenu sur une longueur de 9,5 km vers l'aéroport international d'Alger permettant la réception du projet dans les délais impartis, à savoir fin 2023.

Ils ont également insisté sur l’aspect socioéconomique du projet. Les intervenants ont affirmé que l'extension de la ligne du métro reliant El Harrach-centre à l’aéroport sur une longueur de 9,5 kilomètres, dessert les quartiers populaires tels que Beaulieu, Oued Smar, Bab Ezzouar, le pôle universitaire d’El Harrach, le quartier des affaires de Bab Ezzouar et l’université Houari-Boumediene. M. Hani Lazhar a instruit les responsables du projet d’accélérer la cadence des travaux pour rattraper le retard dû à la pandémie, mettant l'accent sur l'importance que revêt ce projet.

Sarah Benali Cherif