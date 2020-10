La ministre de la solidarité à Sidi Bel-Abbès : Valoriser la notion de famille

La visite de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaoutar Krikou, jeudi dernier dans la wilaya de Sidi-Bel-Abbès, revêtait un caractère particulier de par sa portée dans l’intégration sociale et la réhabilitation des valeurs de la société. Marqué par une halte au foyer des personnes âgées pour s’enquérir des conditions de vie et d’accueil de cette frange de la population, ce déplacement du membre du gouvernement se voulait une forme d’encouragement et de soutien à deux heureuses initiatives.

Le rendez-vous était donc pris spécialement pour féliciter deux pensionnaires de cet établissement pour leur nouveau statut et rendre hommage à leurs proches pour leurs actes s’inscrivant dans le sens de l’approfondissement de la notion de famille. Ces heureux faits survenus ces derniers jours dans la cité de la Mekkerra furent le sujet de l’actualité locale par excellence, la population ne manquant pas de réagir via les réseaux sociaux ou des associations de quartiers pour exprimer sa reconnaissance et sa fierté à la fois de par la perception du sentiment d’attachement à nos traditions. Dans la localité de Lamtar, la délégation ministérielle a rendu visite au nouveau couple constitué par A’mi Ali et Khalti Aïcha qui vient de convoler en justes noces. A’mi Ali, un octogénaire, a franchi le pas pour demander la main de Khalti Aicha selon les traditions et finaliser l’acte de mariage remis au couple par le président de l’APC, lors d’une émouvante cérémonie.

Dans la localité de Tilmouni, un autre événement devait être célébré auquel a pris part la ministre dans une ambiance familiale retrouvée dans le cadre de l’attribution d’un logement social. En effet, un quinquagénaire, après des années de calvaire dans un bidonville, bénéficia d’un toit et récupéra en premier lieu son père hébergé dans un foyer de personnes âgées. L’émotion se dégageait du visage du fils qui ne pouvait s’empêcher de manifester son bonheur, celui de prendre en charge enfin son père. C’est dire toute la symbolique de cette visite qui se distinguait du parcours classique et traduisant la volonté du gouvernement de favoriser l’intégration sociale et constituait un message fort pour la valorisation de la notion de famille.

A. Bellaha