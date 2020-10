Journée mondiale des personnes âgées : Plus de 4 millions d’individus en Algérie

A l’occasion de la journée mondiale des Personnes âgées, célébrée le 1er octobre de chaque année, le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a indiqué, dans son allocution intitulée «La prise en charge médicale et sociale des personnes âgées», que le nombre des personnes âgées de plus 60 ans en Algérie dépasse 4 millions.

«Cette journée est une occasion pour mettre en exergue les efforts déployés par l’Etat à travers ses institutions et la société civile», a affirmé le responsable, ajoutant que les prévisions sur la question, font état d’une augmentation de ce nombre à l’horizon 2040, passant à plus de 10 millions de personnes âgées soit 20%. Le ministre a fait savoir, en outre, que l’espérance de vie localement, est passée de 72 ans en 2000 à près 78 ans en 2019. «Ces chiffres démontrent que la question du vieillissement de la population, doit constituer une priorité au niveau local et national, en tenant compte des particularités de chaque région», a déclaré Benbouzid. Cela est très important, estime le responsable, de part son incidence sur les différents aspects de la société, notamment sanitaire, social et économique. Pour cela, poursuit le ministre ; il est nécessaire de conjuguer les efforts avec la société civile dans tous les secteurs, à travers le renforcement de la coopération et la coordination entre les différentes parties afin de protéger les droits de cette frange de la société. Dans le même registre, Abderrahmane Benbouzid, a rappelé que le code de la santé garantit une couverture sanitaire aux personnes âgées, notamment dans ses deux articles 86 et 87. Il a ajouté que l’organigramme organisationnel du ministère de la Santé et de la Population est, depuis 2012, doté d’un département central, dédié exclusivement à la prise en charge des personnes âgées. Il a fait savoir à ce propos, qu’en 2015, des brigades de soins à domicile au niveau des établissements de santé de proximité, ont été mises en place, pour assurer les soins aux personnes âgées et handicapées et celles qui souffrent de longues pathologies. Le ministre de la Santé a visité la clinique spécialisée en orthopédie et en rééducation à Bouâmama où il s’est enquis des conditions de travail et le centre anti-cancer Emir-Abdelkader à El Hassi. A l’établissement hospitalo-universitaire 1er-Novembre EHU d’Oran, le ministre et la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mme Kaoutar Krikou, ont donné le coup d’envoi de la caravane du dépistage le cancer du sein «l’Octobre rose».



Mme Krikou : «Renforcer les acquis sociaux»



La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaoutar Krikou, a affirmé, hier, à l’occasion de la journée mondiale des Personnes âgées, que le projet de la révision constitutionnelle, va renforcer davantage les acquis sociaux au profit des franges sociales précaires. La responsable qui s’est exprimée à l’occasion de la journée d’étude sur «la prise en charge médicale et sociale des personnes âgées», a indiqué que ces acquis appelés à être consolidés et renforcés, traduisent l’engagement du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, dans son programme électoral et qui, dit-elle, sera concrétisé, à travers notamment, des plans sectoriels, basés sur le principe de la solidarité gouvernementale. La ministre a affirmé que le projet de la révision de la Constitution qui sera soumis au référendum populaire le 1er novembre prochain, renforce l’engagement de l’Etat dans la protection de la famille notamment les personnes âgées, et ce, aux différents plans. Elle a expliqué à ce propos, que l’intégration dans la vie sociale de cette frange, représente un devoir moral, consacré en principe constitutionnel dans le projet de révision de la loi fondamentale.

Concernant le cancer du sein, Mme Krikou a insisté sur l’importance des campagnes de dépistage et de sensibilisation sur le cancer du sein, dans les femmes habitant dans les zones d’ombre.

Amel Saher