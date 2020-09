Batna : Le journaliste Aïssa Teroub n’est plus

Le journaliste Aïssa Teroub, chef du bureau de Batna de la Télévision algérienne relevant de la station régionale de Constantine, est décédé mercredi à l’âge de 58 ans des suites d’une longue maladie, a-t-on appris auprès de ses proches. La dépouille du défunt a été inhumée dans l’après-midi au cimetière de Chemora, sa ville natale, selon la même source. Le défunt était connu parmi ses collègues journalistes à Batna pour son professionnalisme et son sens moral.



Condoléances de M. Ammar Belhimer

Suite au décès du journaliste Aïssa Teroub, chef du bureau de Batna de la Télévision algérienne, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, tient à présenter ses condoléances les plus attristées à la famille du défunt, qu’il assure de toute sa compassion et de son soutien en cette douloureuse circonstance. Il prie Allah Tout-Puissant d’agréer le défunt en Sa sainte miséricorde et de l’accueillir en Son vaste paradis.