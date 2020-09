Audiences : Le Président Tebboune reçoit les lettres de créance de nouveaux ambassadeurs en Algérie

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu, hier matin lors d'une cérémonie organisée au siège de la présidence de la République, les lettres de créance de plusieurs nouveaux ambassadeurs en Algérie», indique un communiqué de la Présidence de la République. Il s'agit de :

Son excellence, l'ambassadeur de la République démocratique fédérale d'Ethiopie, M. Nebiat Getachew Assegid.

Son excellence, l'ambassadrice du Royaume des Pays-Bas, Mme Janna Van der Velde.

Son excellence, l'ambassadeur de la République de France, M. François Gouyette.

La cérémonie de présentation des lettres de créances s'est déroulée en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Noureddine Bardad-Daidj et le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum qui ont assisté aux audiences accordées successivement par le Président de la République aux ambassadeurs accrédités», conclut le communiqué. Les nouveaux ambassadeurs de France, d'Ethiopie et des Pays-Bas,ont souligné la qualité des relations de leurs pays respectifs avec l'Algérie et leur volonté de les développer davantage.

«J'ai été heureux d'évoquer avec le Président Tebboune les perspectives prometteuses de développement des relations bilatérales, ainsi que les questions d'intérêt commun, qu'il s'agisse de la Lybie, du Mali ou du Sahel en général», a déclaré le nouvel ambassadeur de France, François Gouyette, à l'issue de l'audience que lui accordée le chef de l'Etat.

Il a ajouté avoir fait part au Président Tebboune de l'intérêt que son homologue français, Emmanuel Macron, accorde pour que les relations entre les deux pays soient «stables, apaisées et fructueuses».

M. Gouyette a indiqué qu'il connaissait l'Algérie et sa culture «depuis un demi-siècle», précisant y avoir passé chaque année des vacances, avant de conclure : «C'est important pour moi d'y représenter mon pays».

De son côté, le nouvel ambassadeur d'Ethiopie, Nabiat Getachaw Assegid, a indiqué avoir discuté avec le Président de la République des relations bilatérales entre les deux pays et les moyens de les développer davantage, «aussi bien au niveau bilatéral que multilatéral et dans le cadre de l'Union africaine». Le diplomate éthiopien a fait savoir, en outre, que la question «très importante» pour l'Ethiopie, le barrage de la Renaissance, objet de litige avec d'autres pays voisins de la région, a été également abordée.

Pour sa part, la nouvelle ambassadrice des Pays-Bas, Janna Van Der Velde, s'est félicitée de «l'excellence» des relations bilatérales entre l'Algérie et son pays, se disant «très heureuse» de revenir en Algérie pour la troisième fois.

«Nous avons discuté des sujets de sécurité, notamment au Mali, en Lybie et dans la région du Sahel et de la gestion humanitaire de l'immigration», a-t-elle souligné.

La diplomate a également évoqué «l'excellent cadre» de coopération entre les deux pays, à savoir la commission mixte, qui englobe plusieurs secteurs.