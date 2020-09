Mesures sanitaires face à la covid-19 : Allègement du dispositif

- 11 wilayas concernées par la mesure de confinement partiel à domicile

- Levée de l’interdiction de la circulation du transport urbain collectif public et privé durant les week-ends



Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a arrêté, hier, une série de mesures dans le cadre de la démarche progressive et flexible adoptée par les pouvoirs publics dans la gestion de la crise sanitaire liée au Coronavirus, indique un communiqué des services du Premier ministre, dont le voici le texte intégral :

«En application des instructions du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, et au terme des consultations avec le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus (Covid-19) et l'autorité sanitaire, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a arrêté, dans le cadre de la démarche progressive et flexible adoptée par les pouvoirs publics dans la gestion de la crise sanitaire, les mesures suivantes :

1. L'adaptation, selon l'évolution de la situation sanitaire, de la liste des wilayas concernées par la mesure de confinement partiel à domicile, qui passe de 18 à 11 wilayas, comme suit :

La levée de la mesure de confinement partiel à domicile pour dix wilayas dont la situation sanitaire connait une nette amélioration. Il s'agit des wilayas de Bouira, Tébessa, Médéa, Illizi, Boumerdès, El Tarf, Tindouf, Tipaza, Ain Defla et Relizane.

La reconduction, pour une durée de trente jours à partir du 1er octobre 2020, de la mesure de confinement partiel à domicile de 23 h au lendemain 6 h du matin, pour huit wilayas. Il s'agit des wilayas de Bejaia, Blida, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Annaba et Oran.

L'application, pour une durée de trente jours à partir du 1er octobre 2020, de la mesure de confinement partiel à domicile de 23 h au lendemain 6h du matin pour trois wilayas, enregistrant une recrudescence des cas de contamination, à savoir : Batna, Sétif et Constantine.

Toutefois, les walis peuvent, après accord des autorités compétentes, prendre toutes les mesures qu'exige la situation sanitaire de chaque wilaya, notamment l'instauration, la modification ou la modulation des horaires, de la mesure de confinement à domicile partiel ou total ciblé d'une ou de plusieurs communes, localités ou quartiers connaissant des foyers de contamination.

2. La levée de la mesure portant interdiction de la circulation du transport urbain collectif public et privé durant les week-ends.

3. Le maintien de la mesure d'interdiction, à travers le territoire national, de tout type de rassemblement de personnes et de regroupement familial, notamment la célébration de mariages et de circoncision et autres événements.

A cette occasion, le Gouvernement indique que l'évolution positive de la situation épidémiologique, enregistrée ces derniers jours, ne doit en aucun cas inciter à un quelconque relâchement de la vigilance, ni à des négligences quant à la nécessité de poursuivre la mise en œuvre des protocoles sanitaires ainsi que le strict respect de toutes les mesures de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (Covid-19).

Il rappelle que la maîtrise de la situation sanitaire dépend toujours de la discipline de chacun d'entre nous pour éviter sa dégradation et l'éventuel recours à de nouvelles mesures de confinement total ou partiel à domicile et/ou à des restrictions des activités économiques et sociales.

Le Gouvernement renouvelle ainsi ses recommandations de prudence et réitère ses appels aux citoyens, conscients des défis que nous impose cette crise sanitaire, pour la poursuite de la solidarité, de la mobilisation et de la rigueur dans l'application de toutes les mesures d'hygiène, de distanciation physique et de protection, qui ont permis la stabilisation de la situation épidémiologique dans notre pays et qui demeurent la solution idoine pour endiguer cette épidémie».