Journée mondiale des personnes âgées : Améliorer la prise en charge

Les spécialistes de la Santé ont appelé à l'occasion de la journée mondiale des Personnes âgées, à manifester davantage d'intérêt à cette frange de la société, à travers la prise en charge sanitaire, sociale et psychologique.

Le Dr Fethi Benachenhou, spécialiste de la santé publique préconise le maintien dans le milieu familial des personnes âgées dans le but de préserver leur bien-être ainsi que leur vie. «On focalise beaucoup sur la réalisation des hôpitaux pour personnes âgées spécialisés mais on ne sait pas vraiment ce qu'est une personne âgée», affirme-t-il. «On doit savoir qu'une personne âgée est très sensible à son environnement, si on lui changeait cet environnement, elle risquerait d'avoir une détérioration temporospaciale», souligne-t-il. Il propose d'accorder plus d'attention à ces personnes en assurant une formation sérieuse aux parents pour en faire des aides à ces personnes. «Il faudrait l'implication du ministère de la solidarité nationale et les communes qui doivent faire preuve de compétence et non pas créé des hôpitaux de gériatrie», affirme-t-il. La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaoutar Krikou avait annoncé la création d’un service de gériatrie au niveau de chaque wilaya et la réactivation de toutes les dispositions prévues par la loi n 10-12 du 29 décembre 2010, relative à la protection des personnes âgées et à l’amélioration de leurs conditions au sein des familles ou en dehors des familles.

Le Dr Fethi Benachenhou a également préconisé le renforcement des mécanismes de prévention de la maltraitance à travers la diversification des canaux de sensibilisation, l'encouragement de la médiation familiale, l'octroi d'une aide au profit des descendants pour la prise en charge de leurs ascendants, en sus du renforcement du rapprochement entre eux pour plus de compréhension et de soutien.

Kafia Aït Allouache