Le professeur Bitam, expert en maladies transmissibles et pathologies tropicales : Effectuer des enquêtes sur les vecteurs du paludisme

L'Algérie a été certifié en 2019 exempte du paludisme par l'Organisation mondiale de la santé, a indiqué le professeur Idir Bitam, expert en maladies transmissibles et pathologies tropicales et membre expert Malaria et Arbovirus au ministère de la santé.



El Moudjahid : L’Algérie vient d’enregistrer plus de 1.000 cas de paludisme importés détectés dans cinq wilayas du Sud. Peut-on avoir une explication ?

Pr Bitam : Les cas de paludisme enregistrés ces derniers jours sont des cas importés, provenant essentiellement des pays frontaliers sahéliens ou par des Algériens ayant séjourné dans ces pays. Un cas importé signifie que le malade a contracté le paludisme depuis son pays d'origine et a transporté la maladie vers un autre pays en voyageant. Dans le cas du paludisme autochtone, la maladie est contractée au niveau du pays d’origine.



Pouvez-vous nous éclairer sur le mode de transmission du paludisme ? Quelles sont les signes cliniques de la maladie et comment elle évolue ?

Le paludisme appelé encore malaria ou fièvre de marais est une maladie infectieuse à déclaration obligatoire due à parasite du genre plasmodium. La transmission du paludisme se fait par piqûre infectieuse de moustique femelle du genre anophèle.

Il existe 14 espèces d'anophèles en Algérie dont trois peuvent jouer un rôle vectoriel comme l’anophèle multicolore.

Lors du cycle évolutif de l'agent infectieux, une forme parasitaire va parasiter les globules rouges ; ce qu'on appelle le cycle endoerythrocytaire qui provoque l’éclatement des cellules sanguines provoquant la fièvre, des maux de tête et des frissons. Ces signes pourront évoluer vers le système nerveux donnant un neuropaludisme qui est la forme mortelle de la maladie.

La transmission du paludisme se fait par l'intermédiaire de moustique femelle du genre anophèle, ce n’est pas une transmission interhumaine comme le cas du covid19.



Quelles sont les régions du pays les plus touchées par cette maladie ? Et pourquoi ?

Les wilayas les plus touchées par le paludisme d’importation sont Tamanrasset, Adrar et Ouargla ; soit la plupart des régions frontalières du sud du pays caractérisé par un important flux migratoire.



Le ministère de la Santé vient de renforcer le dispositif de surveillance. Quelles sont les mesures à prendre pour endiguer la maladie ?

L’Algérie qui a réussi à éradiquer complètement le paludisme doit renforcer davantage sa lutte contre cette maladie et rester vigilante pour préserver cet acquis.

Il est donc nécessaire d’effectuer des enquêtes entomologiques pour voir les espèces d'anophèles qui existent dans l’environnement des cas autochtones et s’il y a présence des Anophèles qui sont les vecteurs du paludisme en Algérie.

Il est, également, important de multiplier les campagnes de désinfection avec des produits efficaces contre les larves et adultes moustiques moins toxiques pour la population.

