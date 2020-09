ALGERIA DISRUPT 2020 : conférence nationale des start up samedi prochain à Alger

La conférence nationale des start-up sera organisée samedi 3 octobre à Alger (Centre international des conférences) par le ministère délégué auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie de la connaissance et des Start-up, a indiqué ce département dans un communiqué. Cette conférence, placée sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, sera dédiée au lancement officiel du fonds des start-up, a précisé la même source.

Intitulée «ALGERIA DISRUPT 2020», la rencontre sera également l’occasion d’annoncer un certain nombre de mesures prises par le ministère délégué pour la promotion de l’écosystème start-up, notamment ce qui concerne le cadre réglementaire, les mécanismes de financement et les structures d’accompagnement incubateurs/accélérateurs, précise le communiqué.