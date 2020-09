Logement locatif promotionnel : Bouffée d’oxygène pour les professionnels

Le ministre de l’Industrie, Ferhat Ait Ali Braham, a appelé hier à Alger les entreprises britanniques à saisir les opportunités économiques qui s'offrent sur le marché algérien dans ses différents secteurs, tout en s’engageant à améliorer davantage le climat des affaires.

«Nous vous encourageons à déployer, dans notre pays, des activités intenses en technologie et à participer au développement de l’ingénierie de fabrication d’équipements industriels», a déclaré M. Ait Ali Braham lors d’une rencontre d’affaires algéro-britannique sur l’investissement et le commerce, tenue par visioconférence. Ces partenariats permettront le transfert du savoir-faire et de la technologie mais aussi des possibilités de remontée dans les filières et d’ouverture de perspectives à l’export, souligne le ministre.

M. Ait Ali Braham a réaffirmé l’ouverture de l’Algérie aux grandes entreprises étrangères, et britanniques en particulier, au savoir-faire «reconnu et apprécié», afin d’accompagner les Algériens dans la réalisation des objectifs de développement économique et social à travers des partenariats gagnant-gagnant.

Il a estimé, dans ce sens, que la mobilisation de l’investissement national et étranger constitue une «exigence certaine» dans cette étape «importante» par laquelle passe l’économie algérienne.

Par ailleurs, le ministre a rappelé la volonté algérienne à œuvrer pour améliorer le climat des affaires, notamment à travers une refonte du code de l’investissement, afin de le rendre «plus fluide, simple et incitatif». «Ce nouveau code, qui sera promulgué très prochainement, assurera plus de garanties et de protection à l'investisseur national et étranger à travers un cadre juridique transparent, clair et stable.

Il permettra, en outre, de limiter le rôle de l’administration, dans l’acte d’investir et d’encourager et d’accompagner les porteurs de projets», soutient-il.

Il a également mis en exergue d’autres mesures prises pour contribuer à la mise en place d’un système d’investissement «clair» permettant aux investisseurs désireux de produire en Algérie de travailler «sans entraves», notamment à travers la suppression de la règle 51-49% pour de nombreux secteurs.

«Grâce à cet amendement, l’opérateur étranger pourra investir en Algérie sans distinction aucune avec l’investisseur national. Il sera, également, en mesure d’apporter ses propres fonds et de s’impliquer financièrement en Algérie», affirme le ministre. Ont participé également à cette rencontre d’affaires, l’envoyé du Premier ministre britannique pour les Affaires économiques et commerciales avec l’Algérie, Lord Richard Risby, et le ministre d’Etat de l’Investissement, auprès du département britannique du Commerce international, Lord Gerald Edgar Grimstone.

Du côté algérien, la rencontre a été marquée par la participation des représentants de plusieurs départements ministériels (le Commerce, l’Agriculture, l’Industrie pharmaceutique, les Microentreprises) ainsi que l’Agence nationale de développement de l'investissement (ANDI), des experts et des responsables d’organisations patronales.