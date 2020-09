Hocine Kadri, enseignant universitaire : Davantage de flexibilité aux institutions constitutionnelles

La consolidation de la séparation des pouvoirs dans le projet d'amendement de la Constitution «apportera davantage de flexibilité aux institutions constitutionnelles», a considéré le directeur du Laboratoire de la sécurité humaine : Actualité, enjeux et perspectives (LSHAEP) de l'Université Batna-1, Hocine Kadri.

«La consolidation de la séparation des pouvoirs dissipe toute ambiguïté et clarifie les missions de chacun d'eux, permettant ainsi aux institutions de fonctionner en complémentarité, cohésion et avec aisance», a expliqué à l'APS l'enseignant en sciences politiques. Mettant en exergue le renforcement du pouvoir de surveillance du Parlement sur l'action du gouvernement avec la possibilité de l'interroger et l'obligeant à four,nir les informations demandées, il a souligné que le projet d'amendement de la Constitution consacre l'indépendance de la justice et son unique soumission aux lois, et réduit les pouvoirs législatifs et juridiques du Président de la République. Aussi, la Cour constitutionnelle «servira d'arbitre entre les pouvoirs exécutif, législatif et juridique en étant soumis à la Constitution et à toutes ses dispositions», a relevé l'expert. Pour M. Kadri, la séparation, l'équilibre et la complémentarité des pouvoirs, particulièrement la consolidation des prérogatives de contrôle du parlement, «dénotent une volonté sincère de libérer les institutions de l'Etat et de les placer sous l'autorité populaire pour qu'elles contribuent au processus de développement global et donnent davantage de force à la relance de l'économie nationale». «La Constitution définit les rapports entre les pouvoirs. Plus ces rapports sont indépendants et complémentaires plus la loi fondamentale qu'est la Constitution protège l'Etat et ses institutions», a-t-il souligné.

En outre, il a relevé que la base fondamentale de tout cela est les Assemblées élues à l'échelle locale et nationale, puisque ces dernières sont constituées de représentants du peuple, qui doivent veiller à l'application des lois et au respect des prérogatives que leur accorde la Constitution de sorte à donner à leur action, a-t-il insisté, «plus d'efficacité et plus de transparence, à rapprocher les institutions du citoyen et, par conséquent, parvenir à combattre la corruption».

Pour sa part, le président de l'Assemblée populaire communale (P/APC) de Batna, Noureddine Melakhsou, a jugé que la consolidation de la séparation des pouvoirs aura un impact positif sur la gestion locale, notamment des communes, «à condition d'élargir les prérogatives des assemblées élues». Il a également ajouté que la priorité est de donner au P/APC sa véritable place dans la commune, en tant que premier magistrat, car, a-t-il argué, une interférence de pouvoirs entre le P/APC et l'exécutif de la wilaya est actuellement observée.

«L'idéal est que le P/APC élu par le peuple soit informé de tout ce qui se passe sur le territoire de sa collectivité locale», a ajouté M. Melakhsou.

Et d'insister sur l'importance de «renforcer le pouvoir des P/APC par une police communale afin de leur permettre d'exécuter leurs programmes de développement et de répondre ainsi aux aspirations de leurs concitoyens, à savoir l'amélioration de leur cadre de vie et leur intégration au processus de développement global».