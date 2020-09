Référendum sur la Constitution, Parti de la liberté et de la justice : Mobilisation pour réussir le rendez-vous du 1er novembre

Le Parti de la liberté et de justice (PLJ) a adopté le projet de révision constitutionnelle par la majorité des membres de son Conseil national à l'issue des travaux de sa 14e session ordinaire, a affirmé son président par intérim, Djamel Benziadi. Il fera savoir dans un point de presse qu'il a animé hier, que le PLJ compte mobiliser ses militants pour le succès du référendum constitutionnel du 1er novembre. Cette formation appelle les Algériens à voter en force et avec un «oui».

«Nous enregistrons avec grande satisfaction que cette nouvelle constitution se distingue par un renforcement des libertés et de larges prérogatives confortant le principe d'une justice indépendante», a t-il dit.

Il met en relief l'importance de voir toutes les dispositions inclues dans la mouture finale du projet appliquées et respectées au profit de la promotion de la culture d'un État de droit. Il précise que sur les 46 propositions de valeur constitutionnelle que le PLJ avait formulées lorsque ce projet a été adressé aux partis pour enrichissement, 13 ont été retenues.

Il plaide également en faveur d'un consensus de la classe politique autour du projet de révision constitutionnelle et en faveur de la réussite du référendum, regrettant à cet effet, le rejet exprimé par certains partis.

Il a soutenu que lors de la dernière session du conseil national du PLJ tenue mercredi dernier, des réserves ont été soulevées concernant certaines dispositions de la mouture finale, à l'exemple de celle liées à la nomination du Premier ministre.

«Ce que nous préconisons est que le chef du Gouvernement soit issu de la majorité parlementaire ou du moins, du parti qui a la majorité des sièges au Parlement. Et c'est uniquement dans le cas où cette majorité n'est pas réunie que le Président de la République peut procéder a la nomination du chef l'exécutif», explique M. Benziadi.

Plaidant pour une moralisation de la pratique politique, il mettra en relief l'impératif de voir l'exercice politique reconquérir ses lettres de noblesse dans le cadre de la dynamique d'instauration de l'Algérie nouvelle. La classe politique est «gangrenée», selon lui, par le régime déchu à tel point que le peuple ne lui accorde plus sa confiance.

Une confiance qu'il y a lieu de rebâtir à nouveau par la seule promotion des valeurs de l'éthique et en s'écartant «des fausses promesses faites au peuple», a t-il dit. Le président par intérim du PLJ se dit très optimiste quant à la reconfiguration à venir de l'échiquier politique dans le sens d’œuvrer à la consécration d'une véritable rupture avec les pratiques du passé. En vue de promouvoir la pratique de la démocratie, il estime nécessaire que les dispositions de la nouvelle constitution fassent l'objet de lois organiques «claires» à même de parer au risque de toute mauvaise interprétation. Concernant le congrès extraordinaire du PLJ, ces assises sont reportées jusqu'à la fin de la pandémie de la Covid 19, apprend le conférencier. Karim Aoudia