Mme Bendouda à Tamanrasset : Nécessité d’une valorisation économique du patrimoine

La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, a mis en avant, hier à Tamanrasset, l’importance de la valorisation économique du patrimoine culturel, dans une dynamique d’impulsion du développement.

«Il appartient d’œuvrer à la valorisation économique du patrimoine culturel pour assurer le développement au profit des générations actuelles et futures», a affirmé la ministre, en ouverture de l’atelier de «l’intégration du patrimoine culturel du parc culturel de l’Ahaggar dans le développement du tourisme saharien». Pour ce faire, «l’adhésion de la population locale est primordiale à travers la promotion de l’action culturelle dans la région et la mise en œuvre des grandes orientations de l’Etat portant préservation du patrimoine culturel», a soutenu Mme Bendouda», ajoutant que «cette démarche, retenue dans la stratégie du gouvernement, permettra de faire de Tamanrasset un modèle de valorisation économique du patrimoine culturel».

La ministre a appelé, à ce titre, à exploiter les atouts que renferme la région dans l’action de développement et à accorder des opportunités aux jeunes et à la femme rurale par le montage de micro-entreprises avec le concours des divers secteurs et institutions. L’organisation en faveur des jeunes de sessions de formation dans le bâti traditionnel et la réhabilitation des festivals «Tinhinane» et «Tafsit» à Tamanrasset, font partie des activités à valoriser économiquement, a estimé la ministre, avant d’insister sur l’enrichissement des suggestions pour développer l’Eductour. Mme Bendouda a fait savoir, par ailleurs, que le secteur œuvrera, sur la base d’une démarche participative, à l’élaboration d’un dossier de classement, à l’instar d’autres espaces, du parc culturel de l’Ahaggar au patrimoine universel, avant d’ajouter que les travaux, sur terrain, utilisant les technologies de cartographie aérienne, ont été lancés avec le concours de l’Agence spatiale algérienne (ASAL). La ministre a mis à profit sa visite dans la wilaya de Tamanrasset pour honorer une pléiade d’artistes et de joueurs de l’instrument de musique traditionnel «Imzad», issus des régions de l’Ahaggar et du Tidikelt, dont la célèbre Badi Lalla, la joueuses Almine Khoulène, l’artiste Salah Degdouga et le poète Mohamed Adjla.

Dans son allocution, Mme Bendouda a affirmé que «le secteur accorde tout l’intérêt voulu aux associations artistiques locales à vocation lyrique».

Elle a saisi l’opportunité pour rendre un grand hommage à l’armée blanche (équipes médicales et paramédicales) en remettant des passeports culturels au profit de praticiens et agents paramédicaux mobilisés à Tamanrasset dans la lutte contre la pandémie du Covid-19.

La ministre a présidé, en outre, une cérémonie de remise d’équipements technique à l’association de développement du tourisme saharien «Atakor», afin de mettre en œuvre les programmes du tourisme culturel au niveau du parc de l’Ahaggar, avant de prendre connaissance des préoccupations des associations locales liées à l’octroi d’espaces professionnels pour les activités culturelles et artistiques et la levée du gel sur le projet de théâtre régional.