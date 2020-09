Laïd Rebiga, secrétaire général du ministère des moudjahidine : Baba Merzoug Un canon à valeur symbolique

Le secrétaire général du ministère des Moudjahidine, Laïd Rebiga, a souligné hier au centre de recherche et études historiques à Alger, que «l’Algérie se mobilise pour la restitution de son patrimoine historique qui se trouvent actuellement à l’extérieur du pays.»

Lors d’une conférence organisée en coordination avec le Forum de la Mémoire du quotidien El Moudjahid, initié conjointement avec l’association Machâal Echahid et le Centre national d’études et de recherches sur le Mouvement national et la Révolution du 1er-novembre 1954, Laid Rebiga a mis en exergue le rôle de la société civile dans la sauvegarde de la mémoire nationale au profit de la génération montante. L'avocate et militante des droits de l'homme, Fatima Zohra Benbraham a souligné que « le travail de la société civile doit être suivi par un engagement de nos autorités». Mme Benbraham, qui préside le Comité national pour la restitution du canon Baba Merzoug implique les historiens quant à l’étude des faits historiques importants parfois inconnus du grand public.



Un canon à valeur symbolique



Pour le chercheur, Karim Akak, connu sous le nom de Cheikh El Mahraoussa, il s’exprime sur l’étymologie du nom «Baba Merzoug», Baba qui renvoie à un statut de supériorité et «Merzoug» signifie subsistance (rizk).

Le chercheur a rappelé l’historique de ce canon qui a été coulé à Dar Nhass, à Alger, en 1541. Saisi comme butin de guerre, il est embarqué le 06 août 1830 à bord du bateau La Marie Louise. Après trois ans à Toulon, la France il sera transféré le 27 juillet 1833 à Brest. Le chercheur a souligné que le corps expéditionnaire colonial avait saisi à cette époque 24 pièces d'artillerie algériennes. De son côté, le représentant de la fondation Casbah, Réda Amrani, a rappelé la capacité de l’Algérie dans la fabrication des armes de guerre, dont le canon Baba Marzoug qui pèse 23 t. en bronze et alliage.

À cette occasion, l'ancien cadre au ministère des Mines a rappelé que le 19 mars 1961 le Premier ministre de De Gaulle, Michelle Debré, avait donné des instructions «pour vider de son contenu le musée Franchet d'Espèrey, de ses archives et de sa collection».

À rappeler qu’à la fin de cette conférence, un hommage a été rendu au président de la fondation casbah, le défunt Belkacem Babaci, décédé le 10 Septembre 2019. Ses efforts dans la contribution à la promotion de notre patrimoine et de notre histoire ont été loués.

Hichem Hamza