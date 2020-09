Rentrée scolaire : Les propositions de la FNTE

La Fédération nationale des travailleurs de l'éducation et de la formation, affiliée à l'Union générale des travailleurs algériens, a présenté une série de propositions pédagogiques et logistiques, pour la réussite de la prochaine rentrée scolaire qui se déroulera cette année dans des conditions exceptionnelles en raison de la pandémie du Covid-19. Dans un communiqué, la fédération précise que tous les indicateurs affichent une amélioration de la situation épidémiologique en Algérie. Aussi, et sur la base des rapports du Comité scientifique de suivi du coronavirus, elle se dit optimiste et attend avec impatience le retour à la normale de la vie sociale et le retour des élèves en particulier dans leurs établissements, tous paliers confondus et dans les meilleurs délais.

La FNTE veut, à travers ses propositions, contribuer à la réussite du retour des élèves dans les établissements d'enseignement dans les meilleures conditions. Cette dernière préconise de mettre un élève par table, en ne dépassant pas 20 élèves par groupe, de réduire la durée des cours de sorte à enseigner un groupe le matin et un autre le soir ou jour/jour, tout en respectant le volume horaire de chaque enseignant et le week-end et de réduire à 45 minutes au lieu d'une heure pour les classes du moyen et du secondaire et 30 minutes pour le primaire.

L’objectif étant de préparer moralement, psychologiquement et pédagogiquement l'élève après sept mois d’interruption des cours. Pour ce faire, la fédération souligne la nécessité de réduire le nombre des matières en privilégiant les matières essentielles, de préserver les composantes des programmes, de respecter la chronologie scientifique du programme et de préserver l'accumulation d'informations afin de ne pas affecter le niveau scientifique des élèves, et ce en chargeant des inspecteurs et des spécialistes d’étudier les mécanismes à mettre en place pour atteindre cet objectif.



Prendre en charge les préoccupations des travailleurs



La FNTE estime que le point le plus important pour préserver la stabilité dans le secteur et de créer une atmosphère propice à la réussite scolaire est d’accorder tout l’intérêt à l'élément humain à travers une prise en charge des préoccupations des travailleurs de l'éducation toutes catégories confondues, formulées par la fédération. Il s’agit, entre autres, d'accélérer la promulgation du statut particulier après la correction des déséquilibres et l’unification du classement pour les différents grades d'enseignants, l'application du décret présidentiel 14/266, ouvrir des perspectives de promotion, accélérer la prise en charge effective des différentes questions individuelles ou collectives présentées à des directions de l'éducation, ainsi que résoudre les problèmes au niveau des œuvres sociales.

Sur le plan logistique, la FNTE espère fournir des masques de protection à 10 millions de personnes parmi les étudiants et les travailleurs -le nombre peut atteindre 20 millions si l'on compte deux masques pour chaque personne-, fournir les quantités nécessaires de produits de désinfection et de nettoyage aux établissements d'enseignement et, s’il est possible, de fournir du matériel de détection de la température à tous les établissements, outre les moyens de transport en commun qui doivent être mis à la disposition des élèves et des travailleurs dans toutes les régions du pays, y compris dans les zones les plus reculées.



Des contractuels et réservistes pour combler le déficit



Le porte-parole du Conseil des lycées d’Algérie (CLA) a, lui aussi, reconnu la complexité de la rentrée scolaire compte tenu des lacunes résultant de l'arrêt des cours de plus de sept mois.

Dans une déclaration à El Moudjahid, Zoubir Rouina cite, à ce propos, la forte augmentation du nombre des lycéens cette année suite aux mesures de facilitation de passage aux classes supérieures et à la réduction de la moyenne de passage à 9/20. Ainsi, quelque 182. 000 étudiants supplémentaires ont été inscrits en première année secondaire au niveau national, ce qui constitue 6.000 groupes scolaires, soit 25 classes pour chaque établissement, qui nécessite 200 établissements supplémentaires.

Ainsi, pour contenir la situation, le CLA propose d'accélérer la rentrée scolaire après l'achèvement de la correction des copies d’examen, outre la nécessité de recruter des enseignants réservistes et contractuels, ainsi que les diplômés des écoles supérieures étant donné qu'ils sont prioritaires, tout en mettant l'accent sur une date de rentrée scolaire unique au niveau national.

