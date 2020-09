Baccalauréat : Les correcteurs prévoient des résultats satisfaisants

Les taux de réussite au baccalauréat sera-t-il plus élevé que celui de l’année dernière ? Tout porte à le croire car les correcteurs sont plutôt confiants du fait que les premières observations au niveau des centres de correction montrent que les résultats obtenus jusque-là sont satisfaisants, voire même excellents dans certaines filières.

On parle même d’un taux de 12 % de candidats ayant obtenu plus de 18 sur 20 pour les filières langues étrangères et littérature arabe ; «dès le début de l’opération de correction des copies on a enregistré une nette dominante des bonnes réponses», confie un enseignant correcteur au lycée Hassiba Ben Bouali à Alger.

Le même constat est fait par M.Boubakeur, enseignant de mathématique dans la wilaya de Khenchela qui noté que certains candidats ont pu obtenir des 18 et 19 et même des 20/20 pour la filière sciences expérimentales. «Les premières évaluations issues font également état de résultats satisfaisants pour la physique et les sciences».

Un autre correcteur déclare que «la correction reste flexible. Si une copie est bonne, on peut facilement dépasser les 15/20 et si elle est mauvaise, voire catastrophique, on va chercher de petits motifs de satisfaction, comme la simple existence d'une problématique et d'un plan de réponse démontrant que le candidat a révisé ses leçons».

Il affirme que ses collègues ont enregistré une nette amélioration des résultats par rapport aux années précédentes, en raison de la clarté des sujets proposés directement puisés dans le programme et ne comportant pas de pièges. S’exprimant sur le sujet, le coordinateur national du Syndicat national autonome des professeurs de l’enseignement secondaire et technique (Snapest), Meziane Meriane, fait savoir que des milliers de correcteurs sont actuellement mobilisés afin de corriger, dans la transparence totale, les copies des examens. «La place et l’importance accordées par la tutelle et toute la société à cet examen font que rien n’est laissé au hasard et tout doit se faire avec soin et minutie». Le syndicaliste a tenu à rassurer les candidats en indiquant que les résultats sont bons jusque-là et en plus du barème établi par le ministère de l’Education nationale qui était en faveur des candidats, les sujets de cette année étaient très abordables. Cependant il fait remarquer que les notes varient d’un centre à un autre, d’un sujet à un autre de la même matière, c’est pour cela qu’une grande partie des lycéens ont eu la note complète (20/20) dans les matières de spécialisation. «Il faut dire que de mauvaises notes ont été également enregistrées comme chaque année». À la question concernant le choix des correcteurs, Meziane Meriane affirme que le choix ne s’est pas opéré fortuitement. «Les enseignants correcteurs sont sélectionnés en fonction des listes établies préalablement par la direction de l’Education de chaque wilaya en collaboration étroite avec les inspecteurs de chaque matière».

La correction s’est déroulée dans de «très bonnes conditions» et dans «le respect total du protocole sanitaire mis en place par la tutelle», dit-il. M Meriane a révélé également que les résultats seront annoncés avant le 25 octobre.

Il convient de rappeler que le nombre de centres de correction est de 81 avec 48.000 enseignants et encadreurs au niveau national. Les copies portent des numéros spécifiques afin de faciliter le processus de correction.

Sarah Benali Cherif