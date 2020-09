Tennis de Table : Bouriah poursuit sa préparation en France

Qualifié pour les Jeux olympiques-2021, Larbi Bouriah a entamé la seconde phase de préparation pour la saison en France. Seul pongiste algérien à avoir arraché son billet pour Tokyo, à l'occasion du tournoi qualificatif de Tunis en février dernier, le sociétaire du club de national Une française de Courbevoie sport tennis de table avait débuté les entraînements au mois d'août en compagnie de son préparateur physique. «La Fédération algérienne a engagé Younes Lehouar, un préparateur physique franco-algérien de renom, pour prendre en charge Larbi Bouriah. L'athlète en question a ainsi pu bénéficier d'une préparation physique personnalisée et adaptée. A présent, notre pongiste a rejoint le centre d'entraînement de haut niveau de Boulogne Billancourt en région parisienne pour poursuivre sa préparation en prévision de la prochaine saison sportive et bien évidemment les jeux olympiques. La Fédération a signé une convention permettant à Bouriah de s'entraîner dans ce centre technique jusqu'au mois de juillet prochain. L'athlète pourra ainsi s'entraîner le matin au Centre technique de Boulogne Billancourt et l'après-midi avec son club», a révélé à El Moudjahid le président de la FATT Cherif Derkaoui. Il souligne que le pongiste algérien est très satisfait des conditions d'entraînement et des moyens mis à sa disposition pour se préparer. Par ailleurs, Cherif Derkaoui s'est dit content du déroulement de l'assemblée générale de la Fédération internationale à laquelle il a pris part et de la désignation de Durban pour abriter les championnats du monde 2023 de la discipline. «C'est la première fois que l'AG de la Fédération internationale de tennis de table de déroule en mode visioconférence. Pour une première, ce fut une totale réussite, malgré les réticences de certains pays au début. L’AG s'est déroulée depuis Doha (Qatar), sur plusieurs jours. Nous avons tenu huit séances. La dernière fut organisée avant hier. Nous avons adopté les bilans moral et financier du précédent exercice, amendé les dispositions discutées lors de la première journée et retenu l'Afrique du Sud pour l'organisation du mondial 2023. Pour la Fédération algérienne, qui a soutenu la candidature sud-africaine, c'est une satisfaction», a déclaré notre interlocuteur, avant de souligner que le sort du championnat national sera décidé la semaine prochaine à l'occasion de la réunion du bureau fédéral. «Samedi dernier, la Fédération a tenu son assemblée générale ordinaire pour l'exercice 2019. Les bilans moral et financier ont été adoptés et le plan d'action pour l'année prochaine validé. Nous avons profité de l'occasion pour recueillir les propositions des différents clubs et ligues concernant la compétition nationale. Après les dernières recommandations du président de la République, nous avons un peu plus de visibilité et de garanties. On a le choix entre deux propositions. Soit on termine la saison en cours en organisant le dernier tour du championnat national par équipe (garçons et filles), la coupe d'Algérie et les championnats nationaux individuels toutes catégories confondues, avait la fin de l'année pour démarrer ensuite la saison 2020/21, soit on déclare la fin de saison et on débute directement l'exercice prochain. Le bureau fédéral prendra une décision la semaine prochaine à l'occasion de sa réunion périodique», a souligné Cherif Derkaoui.

Redha M.