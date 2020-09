Chaabane Merzekane, directeur sportif du NA Hussei-Dey : «Le Nasria a soif, nous allons jouer le podium, et pourquoi pas le titre»

Le directeur sportif du NAHD revient dans cet entretien sur la préparation des Sang et Or pour la nouvelle saison 2020-2021. Un calendrier chargé attend toutes les équipes. Avec un riche effectif, constitué d’un amalgame de joueurs d’expériences et de jeunes pépites, le Nasr Hussein-Dey affiche de grandes ambitions cette saison.

El Moudjahid : Comment se passe le stage de préparation à Chlef ?

Chaâbane Merzekane : Ça se passe très bien. Chlef est une ville qu’on connaît très bien ; nous avons l’habitude de faire la préparation dans cette ville. Il y a toutes les commodités dans l’hôtel La Vallée qui dispose de deux piscines et de salles de musculation, ainsi que la proximité du stade. Des conditions idéales qui nous permettent de travailler dans la sérénité. Nous avons fini la première phase du stage et bientôt la deuxième phase commencera pour être au top au début de la compétition.

Quel est l’objectif du NAHD cette saison ?

Il est encore tôt pour parler des objectifs avec les joueurs. On a fait un recrutement judicieux automatiquement ; c’est pour jouer les premiers rôles. C’est bénéfique pour les joueurs d’abord, car dans chaque compartiment, il y a des joueurs de qualité. Ça va se passer dans un objectif à court, moyen et long terme. Le NAHD a soif, il a faim, il faut penser à jouer le podium, et pourquoi pas le titre.

El Orfi, Sebbah et Meftah vont-ils jouer le rôle de cadres-encadrants pour les jeunes joueurs ?

Notre objectif est d’intégrer plusieurs jeunes avec l’équipe fanion, c’est la clé de la réussite. Pour que les jeunes puissent s’épanouir, il faut les entourer avec des joueurs d’expérience comme Sebbah et consorts. Nous avons une panoplie de joueurs d’expérience avec des jeunes qui ont envie de faire valoir leur atout.

Vous avez récemment recruté le jeune Kamel Abderrahim auquel on prédit un avenir radieux. Fera-t-il partie de l’équipe fanion ?

Il fait partie de l’effectif des séniors parce que nous allons jouer 38 matchs plus les matchs de coupes ; ça fait beaucoup. La durée est courte et ça sera deux matchs par semaines s’il le faut. Automatiquement, il faudra un effectif riche pour pouvoir faire tourner l’équipe. La première étape est de constituer une équipe compétitive qui pourra jouer les premiers rôles. La deuxième chose est de recruter des pépites sur le territoire national avec qui nous n’aurons pas beaucoup de travail à faire pour exploser, et au long terme est de travailler avec les U21, ça demande beaucoup de temps, c’est pour ça qu’on a recruté sept joueurs, avec les joueurs du cru, bien sûr.

Quels sont les critères sur lesquels vous avez opté pour le coach Nadir Laknaoui ?

Nous lui avons exposé l’objectif du NAHD et non pas de l’équipe séniors. Il a été enchanté de travailler avec des joueurs d’expérience et d’intégrer des jeunes, et il était trop ambitieux pour ce projet. C’est un jeune entraîneur qui a envie de relever le défi et pourquoi pas remporter un titre avec le NAHD. C’est un entraîneur qui a fait ses preuves là où il est passé.

Beaucoup de clubs se plaignent du manque de financement. Le NAHD est-il à l’abri de cette crise financière pour cette saison afin de pouvoir travailler dans la sérénité ?

Il y a Ould Zmirli qui finance le club et il fait de son mieux pour que le club ne manque de rien. Actuellement, il y a une crise économique pas spécialement dans le football, mais qui touche plutôt toutes les sociétés algériennes. On va travailler avec les moyens du bord avec l’espoir d’avoir d’autres entreprises et sponsors pour pallier ce déficit.

En tant qu’ancien joueur, pensez-vous qu’il est possible de jouer 38 matchs plus les matchs de coupe en si peu de temps ?

Je dirai que c’est faisable. Car si on ne joue pas un match, automatiquement on s’entraîne, et nous allons tout simplement remplacer l’entraînement pas des matchs. Il est clair qu’un match officiel est une grande charge, mais je me rappelle qu’à notre époque, on jouait deux matchs par semaine, parfois trois matchs par semaine. Il faut étudier la méthodologie d’entraînement bien sûr. Nous avons un bon préparateur physique et un effectif riche ; il faut juste trouver l’équilibre et faire tourner l’équipe. Ça sera aussi une occasion pour ces jeunes joueurs afin d’éclore et donner satisfaction. Il y aura beaucoup de matchs et ils auront de nombreuses chances pour prouver ce que nous attendons d’eux.

Entretien réalisé par Kader Bentounes