Equipe nationale : Djamel Belmadi a ratissé large

Djamel Belmadi a dressé une liste de cinquante joueurs en prévision du stage du mois d’octobre. Désirant tester de nouveaux joueurs et soucieux de se laisser une marge de manœuvre face à la pandémie de Covid-19, le coach des Verts a retenu le maximum de joueurs. Ainsi, il gardera sous le coude des solutions de rechange en cas de défections de dernière minute. Avec les tests PCR obligatoires, cela n’est pas à écarter.

Si pour l’heure, le contenu de la liste de Djamel Belmadi pour la fenêtre FIFA du mois d’octobre demeure confidentiel, il n’en demeure pas moins que quelques noms ont filtré dans la presse ces derniers jours. L’on a appris ainsi que plusieurs joueurs ont été convoqués pour la première fois et d’autres rappelés après plusieurs mois d’absence. Au premier rang figurent Adam Zorgane, Karim Aribi, Oussama Darfalou ; au second, Nabil Bentaleb, Malik Asselah, Sofiane Hanni ou encore Mustapha Zaghba. Rien que pour le poste de gardien de but, il en a présélectionné cinq.

En effet, selon une source autorisée, l’entraîneur champion d’Afrique avec les Verts a fait le choix délibéré de convoquer le maximum de joueurs. Cinquante en tout et pour tout. Naturellement, il ne va pas retenir tout ce beau monde pour le prochain stage qui débutera en Autriche le 3 octobre prochain, mais il se donne néanmoins une large marge de manœuvre en perspective.

La crise sanitaire mondiale fait craindre sérieusement à Belmadi des forfaits de dernière minute. Vu le contexte actuel, personne n’est à l’abri, et des défections, il pourrait y en avoir, d’où le choix du sélectionneur d’envoyer des convocations à une cinquantaine de joueurs deux semaines avant le début du stage, comme l’exige le règlement. Comme cela, il pourra appeler qui il veut à n’importe quel moment durant la trêve internationale, si besoin est.

Selon nos informations, le driver des Verts compterait composer avec au moins vingt-six joueurs durant le stage en Autriche qui sera ponctué par deux matches amicaux face au Nigeria le 9 et au Mexique le 13. Ce choix répond également à son souci de faire tourner l’effectif et de tester de nouveaux joueurs. Partant du principe qu’il a une CAN et un Mondial à préparer, Djamel Belmadi est conscient qu’il aura besoin de renouveler progressivement son groupe, voire de le rajeunir, sachant que certains cadres ont atteint l’âge de préretraite.

Pour toutes ces raisons, l’on s’attend donc à ce que Belmadi tourne son effectif lors des matches amicaux d’octobre. Il devrait ainsi composer avec deux équipes différentes face au Nigeria et au Mexique, avec de nouveaux joueurs dans certains postes. Nullement soucieux des statistiques, encore moins d’entretenir le record de seize matches sans défaite, il veut confronter ses joueurs aux meilleurs adversaires possibles. Alors qu’il aurait pu se contenter d’adversaires moyens, il avait exigé dès le départ deux adversaires de classe mondiale pour permettre à son équipe de se frotter aux meilleurs. C’est aussi une manière pour lui de placer toujours la barre très haut.

Amar B.