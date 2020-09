COVID : 42 pays ignorent les besoins des femmes en matière de protection

De nouvelles données publiées, lundi, par ONU Femmes et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) montrent que pas moins de 42 pays ont ignoré les besoins des femmes en matière de protection sociale et d’emploi dans leurs réponses à la pandémie de Covid-19.

Selon les données collectées par l’outil de suivi de la réponse mondiale à la Covid-19 en matière de genre développé par ONU Femmes et le PNUD, «seul un pays sur huit dans le monde a mis en place des mesures pour protéger les femmes contre les impacts sociaux et économiques».

L’outil de suivi des deux agences onusiennes, qui comprend plus de 2.500 indicateurs dans 206 pays et territoires, analyse spécifiquement les mesures gouvernementales avec une perspective de genre dans trois domaines : celles qui luttent contre la violence à l'égard des femmes et des filles, celles qui soutiennent les soins non rémunérés et celles qui renforcent la sécurité économique des femmes.

Les résultats révèlent que 42 pays, un cinquième (20%) de ceux analysés n'ont pas du tout de mesures sensibles au genre dans leurs réponses à la Covid-19.

Seuls 25 pays (12%) ont introduit des mesures couvrant les trois domaines.

Ces mesures peuvent inclure la fourniture de lignes d'assistance téléphonique, d'abris ou de réponses judiciaires pour contrer la flambée de violence à l'égard des femmes et des filles pendant la pandémie, des transferts d'argent directement destinés aux femmes, la fourniture de services de garde d'enfants ou des congés familiaux et de maladie payés.