Djelfa : Quatre personnes arrêtées pour détention d’une arme, sans autorisation

Quatre individus ont été arrêtés, par les éléments de la sûreté de daïra d’El Birine (100 km au nord de Djelfa), pour acquisition et détention d’une arme et de munitions de catégorie cinq, sans autorisation des autorités compétentes, a-t-on appris, hier, auprès de la cellule de communication de la sûreté de wilaya.

«L'interpellation des mis en cause dans cette affaire s’est faite suite à l'exploitation de renseignements portant sur la présence d’un véhicule avec à son bord un groupe de personnes en possession d'une arme de catégorie cinq, à savoir un fusil de chasse», a indiqué, à l’APS, le chargé de la communication auprès de ce corps de sécurité, le commissaire de police, Fitès Saàd. Suite à quoi, a-t-il ajouté, une souricière a été tendue aux suspects et a permis l’arrestation de trois individus, âgés de 23 à 34 ans, à bord du véhicule objet de signalement, et dont la fouille a abouti à la découverte d’un fusil de chasse, avec six cartouches dissimulées sous l’un des sièges.

Les investigations engagées par la police judiciaire de la même sûreté de daïra ont, également, permis l’arrestation d’un quatrième complice dans cette affaire, est-il précisé de même source. Les quatre suspects ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal d’Ain Oussera, qui a émis un mandat de dépôt à leur encontre.