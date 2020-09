Accidents de la route : 5 morts et 153 blessés en une journée

Cinq personnes ont trouvé la mort et 153 autres ont été blessées suite à plusieurs accidents de la circulation survenus à travers le territoire national durant les dernières 24 heures, a indiqué hier un communiqué de la Protection civile (PC).

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Laghouat avec 2 personnes décédées et 2 autres blessées, suite à une collision entre trois véhicules légers sur la RN n°01, dans la commune de Hassi Ramel, a ajouté la même source, précisant que les victimes ont été évacuées à la polyclinique locale.

Concernant les activités de lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19, les unités de la PC ont effectué durant la même période, 49 opérations de sensibilisation, à travers 7 wilayas (34 communes), portant sur la pandémie Covid-19, rappelant aux citoyens la nécessité du respect du confinement ainsi que les règles de la distanciation physique.

Les unités de la PC ont effectué également 72 opérations de désinfection générale à travers 9 wilayas où 29 communes ont été ciblées, a relevé la même source, ajoutant que ces opérations ont touché l’ensemble des infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et ruelles, à l'occasion de laquelle la PC a mobilisé pour les deux opérations, 207 agents, 39 ambulances et 22 engins.

Par ailleurs, les secours de la PC ont procédé à l’extinction de 2 incendies urbains, à travers la wilaya de Médéa et Bordj Bou-Arréridj, a indiqué la même source, ajoutant qu'aucune victime n’est à déplorer.

Les éléments de la PC ont prodigué des soins de premières urgences pour 10 personnes incommodées par le monoxyde de carbone CO, émanant des appareils de chauffage à travers les wilayas de Bordj Bou-Arréridj (5 personnes) et Tébessa (5 autres personnes).